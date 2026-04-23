DOLOR Y PERITAJES TRAS EL TRÁGICO CHOQUE FATAL EN LA RUTA 7

Una mañana trágica sacudió el acceso norte a la ciudad de Neuquén este miércoles. Minutos antes de las 07:00 horas, un choque fatal entre un camión y una motocicleta terminó con la vida de un trabajador de 32 años. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 7, en las inmediaciones del acceso al Tercer Puente. La víctima fue identificada como Guillermo Damián Montellano, un joven salteño que residía en la región por motivos laborales.

El incidente involucró a un camión Mercedes Benz con acoplado y a una motocicleta de 110 cilindradas. Según informaron las autoridades policiales, el conductor del rodado menor falleció en el acto debido a la violencia del impacto. El comisario Ariel Elizondo, del área de Tránsito, brindó las primeras precisiones sobre la ubicación del hecho. “El siniestro se produjo sobre el carril que se dirige hacia la localidad de Centenario”, explicó el jefe policial.

La mecánica del accidente aún es materia de investigación para los peritos de Criminalística. Se busca determinar si la motocicleta realizó una maniobra de cruce indebida o si fue embestida por la unidad de carga pesada. El conductor del camión, un hombre de 32 años, permaneció en el lugar a disposición de la justicia neuquina. “Se están realizando las tareas de rigor para determinar las velocidades y la mecánica final”, detalló Elizondo.

El impacto visual en el lugar del hecho fue desolador para los testigos y el personal de emergencias. Montellano vestía un mameluco de trabajo y llevaba colocado su casco oscuro al momento de la colisión fatal. La víctima no solo era un trabajador, sino también un apasionado bailarín folklórico integrante del grupo de danzas “El Tropel”. Su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y entre sus compañeros de trabajo.

Peritaje

La colisión provocó un colapso absoluto en el tránsito, afectando a miles de conductores que ingresaban desde Cipolletti. El desvío fue necesario para permitir que los médicos forenses y peritos trabajaran sobre la cinta asfáltica sin interferencias. Las autoridades reiteraron el pedido de extrema precaución al volante ante el incremento de siniestralidad. “La mayoría de estos incidentes se vinculan con desatenciones o el uso del teléfono celular”, advirtieron desde la fuerza policial.

Desde el entorno más cercano de la víctima iniciaron una campaña para poder trasladar sus restos a su provincia natal. Montellano era oriundo del pueblo General Mosconi, en Salta, y su familia busca darle el último adiós en su tierra. Las redes sociales se llenaron de mensajes cargados de emoción y pedidos de colaboración para costear el operativo de traslado.