DOMINGO TRÁGICO: UN JOVEN MURIÓ EN UN VIOLENTO SINIESTRO VIAL EN LA RUTA 51

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la región este domingo por la tarde. El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 51, a la altura de la Villa Tenis Club Mari Menuco. Un automóvil particular y un camión de gran porte colisionaron de manera frontal por causas que aún se intentan establecer.

En el impacto se vieron involucrados un Ford Focus II y un camión Fiat Iveco. El vehículo de carga transportaba equipamiento destinado a la industria petrolera al momento de la colisión. Debido a la violencia del choque, el auto terminó con daños totales en su estructura.

Fuentes policiales confirmaron que el conductor del rodado menor falleció de forma inmediata en el lugar. La víctima fatal era un joven de 24 años que tenía domicilio en la provincia de Río Negro. Por su parte, el chofer del camión resultó con lesiones de distinta consideración, aunque fue hallado consciente por los rescatistas.

En el sitio del accidente trabajó intensamente el personal de la Comisaría 49 de Vista Alegre. También se hicieron presentes los bomberos voluntarios de Centenario y efectivos de la División Tránsito de Villa Obrera. Los peritos iniciaron las tareas pertinentes para determinar la mecánica exacta del trágico suceso ocurrido en plena curva.

Respecto al estado del camino, las autoridades informaron que el tránsito permanece restringido y se registran importantes demoras. El camión Fiat Iveco quedó atravesado sobre la calzada, lo que dificulta la circulación normal de los vehículos que transitan hacia la zona de los lagos.

Los investigadores aguardan los resultados de las pericias accidentológicas para brindar mayor claridad sobre el hecho. “El operativo continuará hasta que se logre remover las unidades y despejar la ruta por completo”, señalaron fuentes vinculadas al procedimiento de emergencia desplegado en el sector.