DOÑATE SOBRE WERETILNECK: “HAY SILENCIOS QUE HABLAN POR SÍ MISMOS”

El senador nacional por Río Negro Martín Doñate lanzó un proyecto provincial para que Río Negro tenga una empresa de alimentos que “garantice la soberanía alimentaria”. Planteó que la provincia debe tener mercados concentradores, como lo tiene Neuquén, para potenciar a los productores. El plan presentado en sus redes sociales, propone que una empresa provincial de alimentos articule con las universidades públicas de la región, pequeños emprendedores, pymes y productores.

En diálogo con AM 740, afirmó que “el objetivo es garantizar alimentos frescos y accesibles para los rionegrinos, pero también para industrializar la producción con frutas, hortalizas y verduras que sean procesadas, envasadas y comercializadas dentro y fuera de la provincia. También acusó al gobernador Alberto Weretilneck de no dar respuesta a su propuesta. Expresó que “vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, he hablado con el gobernador muchas veces. Pasa que hay silencios que hablan por sí mismos y me parece que el Estado rionegrino tiene recursos de donde puede rescatar la posibilidad de invertir este tipo de proyectos.”

SU LLAMADO A “LA UNIDAD DEL PERONISMO”

Consultado por su llamado a la unidad del peronismo en Río Negro para las próximas elecciones, expresó que “me parece que ahora viene una etapa de unidad política y de convocatoria de saber que no tenemos la verdad absoluta, de que hay que abrir los brazos, el corazón de que hay que escuchar todas las voces”.

En cuanto a la posibilidad de someterse a elecciones internas en su partido, indicó que “yo siempre estoy a favor de la participación de los afiliados, los adherentes y de los vecinos y vecinas para que elijan sus candidaturas. Soy un defensor acérrimo de la democracia interna, es cierto y es más, nuestro partido ha convocado internas partidarias para elegir candidatos”. Sin embargo, Doñate no tiene antecedentes de haber participado en elecciones internas de su partido. En el año 2009 bajó su lista de elecciones internas para conducir la Unidad Básica de su ciudad natal, Luis Beltrán.

Río Negro, 20 de noviembre de 2024