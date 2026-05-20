DOS DETENIDOS Y MILLONARIO SECUESTRO TRAS LOS DISPAROS EN CARAVANA MOTOQUERA

La Policía del Neuquén desbarató una red delictiva tras realizar cuatro allanamientos simultáneos en la capital provincial. Los operativos policiales surgieron a partir de un violento episodio ocurrido a principios de abril. En esa oportunidad, un centenar de jóvenes en moto sembró el pánico al efectuar múltiples disparos al aire durante una recorrida nocturna.

La investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de registros y diversas tareas de campo. A partir de los datos recolectados, la fiscalía autorizó los procedimientos que se concentraron principalmente en la zona de la meseta y en el sector oeste de la ciudad. “Los resultados fueron contundentes y permitieron desarticular un foco de alta peligrosidad”, confirmaron fuentes policiales vinculadas al caso.

Durante el despliegue, los uniformados lograron incautar una pistola calibre 9 milímetros, más de 70 cartuchos, cargadores y un chaleco portaplaca. Asimismo, los agentes hallaron tecnología utilizada para el delito, entre la que destaca un sofisticado equipo inhibidor de comunicaciones con su antena y seis teléfonos celulares.

El hallazgo de sustancias ilegales también sorprendió a los investigadores en los domicilios registrados. En total se decomisaron 231 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios y paquetes compactos, junto a balanzas digitales y elementos de fraccionamiento. “El secuestro de la droga y de más de dos millones de pesos en efectivo demuestra el volumen de la actividad ilícita que se desarrollaba”, detalló un vocero judicial.

Finalmente, el operativo culminó con la detención de dos jóvenes de 20 años de edad. Uno de los implicados está sindicado como el principal sospechoso de haber efectuado los disparos con el arma de fuego durante la movilización de las motocicletas.

Ambos sujetos quedaron bajo custodia policial y fueron trasladados a la comisaría correspondiente. Actualmente, los detenidos se encuentran a disposición de la fiscalía interviniente y las autoridades judiciales para la formulación de cargos.