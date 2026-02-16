DROGAS DE DISEÑO Y HONGOS EN LOS INGRESOS A UNA FIESTA ELECTRÓNICA EN CIPOLLETTI

Un amplio despliegue policial en los accesos a una fiesta electrónica privada derivó en la incautación de diversos narcóticos. El operativo, realizado durante la madrugada del domingo en Cipolletti, tuvo como eje central desalentar la tenencia de sustancias prohibidas. La Comisaría Cuarta y el área de Toxicomanía trabajaron de forma conjunta en las requisas de los asistentes.

Durante las inspecciones, los efectivos detectaron envoltorios con polvo granulado y pastillas de diseño. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de dosis de ketamina y metanfetaminas listas para el consumo. También se procedió al secuestro de cigarrillos de marihuana que los concurrentes intentaban ingresar al predio donde se desarrollaba la fiesta electrónica.

Un hallazgo particular involucró a un hombre que transportaba aproximadamente tres gramos de hongos alucinógenos. Según fuentes oficiales, la variedad de las drogas sintéticas encontradas refleja una tendencia creciente en este tipo de contextos recreativos. Todo el material recolectado quedó a disposición de la Justicia Federal bajo la Ley 23.737.

El fiscal Matías Zanona destacó que el volumen de secuestros evidencia una fuerte penetración social de estas sustancias. Una mujer fue una de las principales notificadas tras adjudicarse la propiedad de la droga hallada en un auto.

En total, se registraron cinco actas de imputación para personas provenientes de diferentes localidades del Alto Valle. Las autoridades locales remarcaron que el objetivo primordial es retirar de circulación estos químicos nocivos en espacios de alta concurrencia. La intensidad de los controles respondió a un plan estratégico de seguridad sanitaria y prevención ciudadana.

Los elementos incautados permanecen bajo custodia mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes. Se espera que este tipo de dispositivos de saturación se repitan en las próximas convocatorias masivas de la región. El foco seguirá puesto en interceptar el traslado de estupefacientes antes de que ingresen a los sectores de baile.