DURA ADVERTENCIA DE PETROLEROS A YPF: “VAN A TENER EL QUILOMBO MÁS GRANDE DE SU HISTORIA”

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa inició un plan de lucha contundente. Este martes, una multitudinaria asamblea en los yacimientos de YPF marcó un punto de inflexión. Alrededor de 4.000 trabajadores se concentraron en Desfiladero Bayo para expresar su rechazo a los planes de la operadora estatal. La movilización respondió a la amenaza inminente de recortes masivos en las operaciones de la zona.

La conducción sindical recibió un respaldo total y unánime durante la jornada. A mano alzada, los afiliados facultaron a la comisión directiva para tomar medidas de fuerza extremas. El conflicto se origina en la intención de YPF de reducir drásticamente su plantilla en los yacimientos convencionales. Según el gremio, la empresa busca desvincular a más de la mitad del personal actual bajo argumentos de baja rentabilidad económica.

Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, advirtió a las autoridades de la compañía que no permitirán que la eficiencia financiera se logre a costa de la estabilidad laboral de las familias. “La peor idea que pueda llegar a tener YPF va a ser echar un solo compañero de este yacimiento”, sentenció Rucci. El líder sindical anticipó que cualquier despido provocará un conflicto de dimensiones históricas para la industria.

La preocupación de los trabajadores trasciende las puertas de los yacimientos y afecta a toda la comunidad de Rincón de los Sauces. El sindicato sostiene que la pérdida de 2.000 puestos de trabajo destruiría la economía local de manera irreversible. Rucci enfatizó que los afectados no son simples cifras en una planilla, sino vecinos con nombres y apellidos. Para el gremio, un recorte de esta magnitud equivale a un ataque directo al corazón del pueblo.

Retiros si, despidos no

El dirigente recordó las crisis pasadas, comparando la situación actual con las luchas vividas a finales de la década del noventa. Aseguró que el espíritu de resistencia permanece intacto entre los petroleros de la cuenca neuquina. “No vamos a permitir que jueguen con el plato de comida de nuestros hijos”, afirmó con dureza ante la multitud. La organización dejó claro que, si bien aceptan retiros voluntarios acordados, combatirán cualquier cesantía impuesta por la empresa.

Por su parte, el secretario adjunto Ernesto Inal aportó una visión regional sobre la problemática que atraviesa el sector convencional. Inal advirtió que lo que hoy ocurre en Neuquén ya ha sucedido en otras provincias como Santa Cruz o Chubut. Según su análisis, las operadoras están abandonando áreas tradicionales para concentrarse exclusivamente en otros proyectos. El dirigente instó a los trabajadores a mantener la memoria sobre los derechos conquistados con sacrificio a lo largo de los años.

Finalmente, el gremio advirtió que el conflicto podría extenderse rápidamente a toda la actividad, incluyendo los desarrollos en Vaca Muerta. La unidad demostrada en la asamblea de Desfiladero Bayo posiciona al sindicato en una postura de fuerza para futuras negociaciones. Los representantes de los 30.000 trabajadores del sector se mantienen en estado de alerta permanente. La resolución de esta crisis dependerá ahora de los próximos movimientos de la operadora y del gobierno provincial.