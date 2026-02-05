DURA CRÍTICA DE LA COOPERATIVA 127 HECTÁREAS A SAPAG, GUTIÉRREZ Y FIGUEROA

A través de un contundente comunicado difundido en sus redes sociales, la Cooperativa de Vivienda 127 Hectáreas denuncio al Gobierno de la Provincia del Neuquén y al IPVU/ADUS por lo que definen como un “incumplimiento crónico” en materia habitacional. La organización señaló que la falta de obras de infraestructura y la demora en la construcción de viviendas han dejado a cientos de familias como “rehenes de la desidia estatal”, responsabilizando directamente a las autoridades por el fracaso en la mediación.

La conducción de la cooperativa destacó que, a pesar de las gestiones y movilizaciones realizadas, el proyecto “La Sirena Unificada” se encuentra totalmente paralizado. Según el documento, la Provincia se comprometió originalmente a la construcción de 1.418 viviendas, pero el avance es nulo. Un ejemplo es la licitación de 192 unidades adjudicada en 2021 por un monto superior a los $1.100 millones, la cual, a cuatro años de su anuncio, jamás fue ejecutada por el Ejecutivo provincial.

La cooperativa sostiene que el IPVU no cumplió con la provisión de agua, luz y gas en el sector mencionado, lo que genera un impedimento legal y material para la entrega de los lotes. Sin estas condiciones mínimas, la institución asegura que es imposible garantizar una vivienda digna, recayendo la culpa de esta carencia en la falta de prioridades políticas del gobierno actual y sus antecesores.

Aclaraciones

Asimismo, el comunicado revela una irregularidad administrativa de larga data: el Estado Provincial aún no posee la escritura definitiva de las tierras. Basándose en el Decreto Provincial 790/10, la cooperativa explica que el traspaso de Nación a Provincia no se ha perfeccionado, lo que impide la regularización dominial en beneficio de los asociados. Esta falta de seguridad jurídica se suma a la indignación por el destino de los fondos, ya que aseguran que en los presupuestos de 2023 y 2024 se incluyeron partidas millonarias que nunca se tradujeron en obras concretas.

La organización busca también aclarar su rol ante la opinión pública y la justicia, enfatizando que ellos funcionan como un nexo de gestión social y no como una empresa constructora ni un ente financiero. Al respecto, sostienen que la mora es exclusiva del Estado, cuya inacción quebró cualquier posibilidad de cumplimiento por parte de la cooperativa. Por este motivo, solicitaron formalmente la citación de la Provincia del Neuquén en los procesos judiciales en curso para que den explicaciones sobre el paradero de los recursos y el abandono de los proyectos.

Pedido a la Justicia

Finalmente, la Cooperativa 127 Hectáreas calificó la situación como el resultado de promesas incumplidas que atraviesan tres gestiones de gobierno: desde Jorge Sapag y Omar Gutiérrez hasta el gobernador actual, que encabeza Rolando Figueroa. El comunicado cierra con una advertencia de lucha persistente en las calles, asegurando que no descansarán hasta que el derecho constitucional a la vivienda deje de ser una “promesa de campaña” y se transforme en una realidad efectiva para las familias neuquinas que llevan años esperando su hogar.