ECHARREN: “RÍO NEGRO ES UNA PROVINCIA ORDENADA Y ESO NOS PERMITE ACCEDER A FINANCIAMIENTO PARA OBRAS”

El ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, analizó el panorama de la obra pública en la provincia y destacó que el orden financiero permitió avanzar en nuevos créditos para ejecutar infraestructura.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el programa de la AM740, donde el funcionario explicó el impacto que tuvo el Plan Castello en la provincia y cómo el cumplimiento de esa deuda mejora el perfil crediticio de Río Negro. “Río Negro es una provincia ordenada, no solamente desde lo político sino también desde lo económico”, afirmó.

Echarren recordó que el Plan Castello permitió ejecutar obras estructurales que la provincia no podía afrontar con recursos propios. Entre ellas mencionó planes directores de cloacas, obras viales y la llegada del gas natural a localidades de la Región Sur. “Hay obras que tienen una magnitud muy grande que excede lo que un gobierno provincial puede tener dentro de su presupuesto”, explicó.

El ministro sostuvo que el cumplimiento de las obligaciones financieras permite acceder a nuevos financiamientos internacionales para seguir ejecutando obras. “Si nosotros no fuésemos una provincia ordenada que paga sus deudas, sería imposible acceder a otro tipo de crédito para ejecución de obras”, señaló.

También destacó que el desarrollo productivo que atraviesan Río Negro y Neuquén genera un crecimiento poblacional que obliga a planificar infraestructura con anticipación. “Todo este desarrollo productivo trae aparejado un incremento poblacional y hay que planificar antes para que ese crecimiento no genere conflictos”, indicó.

Por último, Echarren advirtió que el contexto económico nacional genera dificultades para sostener la obra pública en las provincias. “La situación económica del país hace que la falta de consumo sea una de las problemáticas más grandes que tienen las provincias”, afirmó, y explicó que la caída de la recaudación impacta directamente en los recursos disponibles para inversión.

Viedma, 7 de marzo de 2026.