EDUCACIÓN RATIFICÓ QUE EL CASO DE LA DOCENTE QUE PATEA UN BANCO NO OCURRIÓ EN LA PROVINCIA

El Gobierno de Río Negro emitió un comunicado oficial para aclarar la falsedad de un video viralizado este lunes a nivel nacional. Las imágenes mostraban a una docente pateando el banco de un estudiante durante una clase. La publicación original adjudicaba erróneamente el episodio a una directora de un colegio de la provincia.

La rápida propagación del material audiovisual en redes sociales y medios periodísticos generó una fuerte repercusión en la opinión pública. Ante la confusión generalizada, las autoridades provinciales iniciaron un exhaustivo rastreo administrativo para verificar la veracidad del hecho. La investigación confirmó que la situación no pertenece al sistema educativo rionegrino.

El comunicado gubernamental buscó llevar tranquilidad a las familias y asegurar el respeto por las normativas vigentes en la región. “Desde Educación se investigó y se constató que la escuela y las personas que se muestran en las imágenes no pertenecen a la provincia”, informaron de manera oficial. De esta forma, el texto descartó cualquier vínculo institucional con la filmación.

En el audio de la grabación se escucha que el salón contaba únicamente con diez alumnos. Desde las áreas oficiales subrayaron que ningún aula del territorio rionegrino registra una matrícula tan baja actualmente. Otro factor determinante para la desmentida fue la mención a la prohibición del uso de teléfonos celulares en clase. “Ningún directivo de Educación podría decirle eso a un alumno, porque en la provincia no está prohibido usar el teléfono en el aula”, afirmaron desde la cartera educativa.

Por otra parte, el seguimiento oficial constató la ausencia total de expedientes o quejas formales en el ámbito administrativo. Ninguno de los 15 consejos escolares de la provincia registró denuncias ni intervenciones de supervisores por este motivo. La falta de reportes institucionales ratificó que la difusión masiva se trató de una noticia falsa.