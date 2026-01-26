EL BPN OPERA CON UNA PLATAFORMA RENOVADA Y MÁS SEGURA

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) finalizó una renovación integral de su plataforma operativa durante el último fin de semana. Los trabajos técnicos se desarrollaron entre la noche del viernes 23 y el sábado 24 de enero de 2026. La tarea central consistió en actualizar la versión del Core Bancario, el sistema que procesa todas las transacciones de la entidad. Este cambio forma parte de un plan de modernización tecnológica. El objetivo es alcanzar estándares internacionales de seguridad y eficiencia.

La actualización incluyó la infraestructura de soporte y las comunicaciones de redes. Con este paso, el BPN se posiciona como el primer banco público del país en implementar esta versión tecnológica. El proyecto demandó dieciséis meses de planificación previa. Durante la jornada crítica de implementación, trabajaron cerca de doscientos especialistas. El grupo estuvo integrado por personal interno y equipos externos de sistemas., expertos en control de calidad y redes de conectividad.

Las autoridades de la entidad ofrecieron disculpas por los inconvenientes registrados el sábado, cuando los servicios financieros presentaron interrupciones debido a la complejidad de las tareas. Según explicaron desde el BPN, estas maniobras garantizan la seguridad en la migración de datos. La nueva plataforma permitirá sumar servicios digitales en el corto plazo. Los clientes verán las mejoras en la interfaz y la velocidad de las operaciones de manera progresiva.

La entidad busca mejorar la calidad de atención mediante el uso de herramientas de última generación. Esta base tecnológica permite al banco soportar un mayor volumen de usuarios simultáneos. También facilita el procesamiento de una cantidad superior de transacciones diarias. El BPN proyecta un crecimiento en su cartera de clientes y en la oferta de productos financieros. La renovación del sistema central asegura la estabilidad operativa necesaria para el desarrollo de la banca digital en la provincia.