EL CAMPEÓN OLÍMPICO “MALIGNO” TORRES DARÁ UNA CHARLA GRATUITA EN NEUQUÉN

La ciudad de Neuquén se prepara para recibir a una de las máximas figuras del deporte nacional reciente. José “Maligno” Torres brindará una conferencia abierta denominada “El Sueño Olímpico” ante el público local.

El ciclista cordobés compartirá los detalles más significativos de su trayectoria en la élite internacional. El encuentro se desarrollará este sábado, entre las 10 y las 12, en las instalaciones del Museo Nacional de Bellas Artes.

La organización del evento corre por cuenta del municipio neuquino en alianza estratégica con la firma Crossover. La propuesta buscará repasar los enormes desafíos que debió sortear el atleta antes de colgarse la medalla dorada.

La convocatoria está abierta a deportistas, entrenadores, estudiantes y familias interesadas en las historias de superación personal. Los organizadores señalaron que el acceso será completamente gratuito, aunque requiere de una inscripción online previa por cuestiones de capacidad.

Desde el municipio manifestaron una profunda satisfacción por lograr la llegada del consagrado exponente del BMX Freestyle. Las autoridades locales ponderaron el impacto positivo que generan estas visitas en el semillero de la región.

“Es un orgullo enorme recibir en nuestra ciudad a un referente de la magnitud de ‘Maligno’ Torres”, aseguró Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica. El funcionario valoró el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado para concretar el arribo.

La disertación no solo abordará los aspectos técnicos de los entrenamientos de alto rendimiento en rampas. El eje principal estará puesto en las barreras invisibles que enfrentan los competidores durante su formación profesional.

“El camino del alto rendimiento está lleno de barreras invisibles”, reflexionó Serenelli respecto a la realidad de los representantes locales. Las planillas de inscripción virtual ya se encuentran disponibles en los canales institucionales del municipio.