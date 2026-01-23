EL CARNAVAL REGRESA AL CENTRO NEUQUINO

La ciudad de Neuquén se prepara para vivir una jornada histórica el próximo 15 de febrero. Después de varios años de ausencia, los festejos de carnaval vuelven a las calles principales de la capital. El evento promete un despliegue de carrozas, desfiles, música y un gran colorido en el corazón neuquino. La iniciativa busca recuperar las raíces de esta celebración popular y ofrecer un espacio de encuentro para todas las familias.

El desfile central comenzará en la explanada del monumento al general San Martín. Los grupos recorrerán la avenida Argentina desde la calle Belgrano hacia el sector sur. La convocatoria ya es un éxito rotundo a pocos días de abrirse las inscripciones. Hasta el momento, 30 corsos de diferentes localidades de la provincia han confirmado su participación. Grupos de Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes y Plaza Huincul viajarán para sumarse a la fiesta.

La secretaria Luciana De Giovanetti explicó que la propuesta nació en el Consejo Municipal del Migrante. El intendente Mariano Gaido dio la indicación de fortalecer estos espacios de participación inclusiva. Neuquén es actualmente la ciudad con mayor densidad de población migrante de toda la Argentina. Según el Censo 2022, el 30% de los vecinos nació en otras provincias y el 5,6% proviene de otros países. Por este motivo, el carnaval se presenta como una gran Feria de la Diversidad Cultural.

La jornada iniciará oficialmente a las 19 con la apertura de estands gastronómicos y artesanales. En estos puestos se podrán degustar platos típicos de distintas regiones y colectividades internacionales. También habrá representantes de las zonas de Cuyo, Córdoba y el norte argentino. A las 21 comenzará el corso principal con las comparsas y los carruajes decorados. La organización trabaja junto a centros de adultos mayores y asociaciones de personas con discapacidad para garantizar un evento accesible e inclusivo.

Llega para quedarse

Desde el municipio informaron que este carnaval será el puntapié inicial para ediciones futuras. El objetivo es consolidar a Neuquén como la capital de los Derechos Humanos y el respeto por la identidad. Los grupos interesados en participar todavía tienen tiempo de inscribirse a través del número 299-5928072. La ciudad espera atraer a miles de turistas y vecinos para transformar la avenida en una verdadera fiesta de brillos, trajes típicos y alegría compartida.