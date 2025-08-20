EL CENTRO DE JUBILADOS DE GENERAL ROCA CELEBRA SUS 50 AÑOS CON UNA GRAN FIESTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

El Centro de Jubilados y Pensionados de General Roca cumple 50 años y lo celebrará este sábado 23 de agosto con una jornada de actividades que incluirá un acto protocolar por la mañana y una cena-baile por la noche. Las entradas ya están a la venta y el evento estará abierto tanto a socios como a personas no asociadas.

La información fue brindada en una entrevista realizada en Rutas Argentinas, el programa de AM740 La Carretera, donde Marcela Martínez, primera vocal de la nueva comisión directiva, destacó la importancia de este aniversario: “Es el centro de jubilados más antiguo de Roca y de la Patagonia”, afirmó. El acto oficial será a las 10 de la mañana en el salón de la chacra sobre Ruta 22, y contará con la presencia de autoridades locales y provinciales, así como vecinos y socios vitalicios.

Durante la cena, prevista para las 21 horas, se ofrecerá un menú completo que incluye asado, empanadas, ensaladas, postre helado, torta y brindis con sidra, además de espectáculos en vivo y baile. “Los asociados van a verse beneficiados con el costo de la tarjeta”, explicó Martínez. El valor es de 30.000 pesos para socios y 35.000 para no socios. Las entradas se pueden adquirir en la sede de San Martín 1183, hasta las 14 hs.

Martínez también resaltó el trabajo que viene realizando la nueva comisión desde junio, enfocándose en recuperar espacios y ofrecer más actividades: “Triplicamos la cantidad de talleres”, aseguró. Entre las nuevas propuestas se incluyen cerámica, folklore, teatro, manualidades y ritmos latinos, además de recuperar las canchas de bochas y organizar nuevos campeonatos.

Finalmente, la comisión busca sumar más socios y mejorar las instalaciones edilicias deterioradas por la gestión anterior. “Tenemos la firme convicción de que lo vamos a ir haciendo con la ayuda de los socios y de la comunidad roquense”, expresó. La cuota social actual es de 2.500 pesos mensuales, con beneficios exclusivos en talleres y comercios locales.

General Roca, 20 de agosto de 2025.