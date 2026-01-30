EL CHOLAR LANZA LA FIESTA DEL ÑACO Y CONFIRMA TRES DÍAS DE TRADICIÓN, DESTREZAS Y MÚSICA

La intendenta Silvia Canale anunció que la Fiesta del Ñaco se realiza del 13 al 15 de febrero, con propuesta de jineteada, destrezas criollas, artistas regionales y actividades para toda la familia, en un predio donde “es como un picnic durante tres días”.

La información corresponde a una nota realizada en la AM740, donde la jefa comunal contó que el lanzamiento incluye una puesta en escena del proceso tradicional: “Estamos haciendo un lanzamiento oficial especial, con una puesta en escena de todo lo que es el tostado en callana del trigo, con la muestra de molienda por parte de los adultos mayores, de la molienda del trigo en la Piedra de Moler”.

En la entrevista, Canale detalló el cronograma central de la fiesta: “La fiesta transcurre en tres días, que es de viernes a domingo, 13, 14 y 15 de febrero”. También enumeró lo que se vive en el predio: “Tenemos una propuesta que tiene que ver con un campo de jineteada, con destrezas durante los tres días, más un cruce de banderas que se hace de manera especial el día sábado”.

La intendenta subrayó que la celebración pone en valor una identidad productiva propia del norte neuquino y no se limita al escenario: “El Cholar es una localidad de producción de ñaco” y “la fiesta no es solamente contratar artistas y después hacer una fiesta para que la gente venga a escuchar el escenario, es todo un trabajo de puesta en valor y dar a conocer”. En ese marco, explicó el recorrido que inicia meses antes: “Acá inicia en septiembre con la siembra del trigo, luego se hace la cosecha… y después el día de la fiesta también se muestra esa parte que es la trilla”.

Entre los detalles que más consultó la audiencia, Canale explicó cómo se prepara la bebida típica: “Se coloca el ñaco en una jarra, se coloca azúcar a gusto, y luego se va agregando la cerveza lentamente, revolviéndola para que genere espuma, y después disfrutarla”. Sobre alojamiento, señaló que hay alta demanda y recomendó planificar: “Todavía quedan espacios en algunos campings”, aunque advirtió que “lo que es departamento está bastante completo”, y cerró con un pedido para viajar seguro: “Vengan con tiempo, son de ripio los caminos, así que hay que andar con mucho cuidado”.



El Cholar, 30 de enero de 2026.