EL CINE ESPAÑOL ABRE SUS PUERTAS PARA EL MUNDIAL: ENTRADAS A CAMBIO DE ALIMENTOS Y ABRIGO

Los hinchas de la Selección Argentina en la provincia contarán con una oportunidad única para vivir la gran cita futbolística. Por iniciativa de la Fundación del BPN el Cine Teatro Español transmitirá en vivo todos los compromisos del equipo nacional utilizando su moderna pantalla gigante.

Esta valiosa propuesta socio-cultural fue impulsada de manera oficial por los directivos de la Fundación BPN para este mes. El proyecto busca consolidar un espacio recreativo que permita la integración de los vecinos en un ambiente festivo y seguro.

El puntapié inicial de la transmisión coincidirá con el esperado debut del conjunto albiceleste frente al seleccionado de Argelia. La emblemática sala céntrica dispone de un aforo máximo habilitado para recibir cómodamente a 636 espectadores por jornada. El acceso al histórico auditorio no requerirá el pago de dinero en efectivo por parte de los interesados en asistir.

Los vecinos que deseen asegurar su lugar deberán presentarse en las boleterías de la institución en un horario corrido. Los tickets estarán disponibles para el público general desde las 9:30 hasta las 21:00 horas en el edificio.

El mecanismo consiste en intercambiar cada pase por un alimento no perecedero o prendas de invierno en excelente estado de conservación. “La entrada es gratuita pero a cambio de un alimento o un abrigo para participar con la gente que más necesita”, precisó Marlene Velázquez.

Las donaciones recibidas durante las fechas del torneo serán distribuidas posteriormente en comedores infantiles con los que colabora la entidad. “Creemos que el Mundial es una oportunidad para promover valores como la solidaridad”, enfatizó la titular de la fundación.

El compromiso deportivo comenzará de manera oficial a las 22:00 horas en el marco de la fase de grupos. Se recomendó asistir al recinto a las 21:15 horas para participar de sorteos especiales y lograr un ingreso ordenado a las instalaciones.