EL CLUB FERNÁNDEZ ORO TENDRÁ SU PROPIA ESCUELA Y SUMA UNA NUEVA PROPUESTA EDUCATIVA

El Club Fernández Oro anunció la creación de su propia escuela secundaria, en articulación con una institución educativa existente, con el objetivo de ampliar la oferta educativa en la ciudad. El proyecto comenzará en 2026 con los primeros cursos y prevé crecer progresivamente hasta incluir todos los niveles.

La información fue confirmada en una entrevista realizada en AM740 La Carretera al presidente del club, Daniel Molina, quien brindó detalles sobre la iniciativa y el impacto que ya generó en la comunidad.

Molina explicó que el proyecto surge tras un largo proceso de trabajo institucional. “Nosotros veníamos trabajando desde la institución hace mucho tiempo con tener nuestro propio colegio”, señaló, y agregó que finalmente se concretó mediante una fusión con el colegio Virgen de Lourdes. En esta primera etapa, adelantó que “vamos a arrancar con primero y segundo el año que viene”.

El dirigente detalló que la propuesta comenzará con la construcción de dos aulas y se proyecta a futuro como una institución completa. “La idea es que tengas todos los niveles, desde 3 añitos hasta el secundario”, afirmó, y destacó que la iniciativa tuvo una fuerte repercusión en la comunidad: “El teléfono del club ha explotado, las redes del club han explotado pidiendo vacantes”.

Además, Molina remarcó el crecimiento institucional del club en los últimos años y vinculó este avance con el nuevo proyecto educativo. “Hoy el club está al día en todas las áreas”, sostuvo, y subrayó que la propuesta educativa también busca fortalecer el vínculo con los jóvenes y generar nuevas oportunidades en la ciudad..

Fernández Oro, 13 de abril del 2026.