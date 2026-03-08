EL COLEGIO DE ESCRIBANOS ADVIRTIÓ SOBRE FALSOS GESTORES EN NEUQUÉN

El Colegio de Escribanos de Neuquén alertó a la comunidad por una serie de engaños telefónicos y digitales detectados recientemente. Delincuentes se hacen pasar por profesionales del derecho para exigir pagos inmediatos por trámites inexistentes. Esta modalidad delictiva busca confundir a la población mediante el uso de nombres reales y oficinas ficticias.

El esquema de estafa utiliza un discurso muy convincente sobre operaciones inmobiliarias, fideicomisos o venta de lotes. Estas personas suelen enviar imágenes de supuestas escribanías para darle veracidad al engaño y presionar a las víctimas. “Solicitan dinero invocando el nombre de una escribanía, por ejemplo para pagar un impuesto o un boleto de compraventa”, advirtió Gustavo Russó, presidente de la entidad.

Russó explicó en declaraciones radiales que ya existen denuncias formales de clientes contactados bajo esta modalidad. Algunos ciudadanos lograron advertir la maniobra a tiempo, pero otros lamentablemente realizaron las transferencias solicitadas. El objetivo primordial de la comunicación oficial es frenar la escalada de casos y prevenir futuras pérdidas económicas.

Recomendaciones para evitar caer en engaños virtuales

El Colegio de Escribanos enfatizó la necesidad de verificar siempre la identidad del profesional antes de efectuar cualquier movimiento de fondos. El listado oficial de matriculados se encuentra disponible para consulta pública en la página web oficial del organismo. Se recomienda cruzar los datos del interlocutor con los registros legales para descartar perfiles falsos.

«Por suerte algunos tomaron recaudos, pero otros no. Queremos prevenir a la población», afirmó Russó. Los delincuentes suelen aprovechar la urgencia de los trámites legales para que la gente no reflexione. El Colegio de Escribanos recordó que ningún profesional solicita adelantos de dinero de manera informal sin documentación previa.

Ante cualquier comunicación sospechosa, los vecinos deben contactarse directamente con la secretaría de la institución por correo electrónico. También está habilitada la línea telefónica 443-1950 para realizar consultas rápidas y confirmar la veracidad de los pedidos. Es fundamental no concretar pagos electrónicos sin tener la certeza absoluta de estar tratando con un escribano matriculado.