EL CONCEJO DE PLOTTIER VOTA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LAS FOTOMULTAS

El polémico mecanismo de fotomultas en Plottier enfrenta sus horas más decisivas en el ámbito legislativo local. El Concejo Deliberante debatirá una iniciativa clave durante la sesión ordinaria programada para este jueves.

El proyecto de ordenanza propone declarar la lesividad del actual sistema electrónico que registra las infracciones vehiculares. La propuesta impulsada por los legisladores del bloque Comunidad ya consiguió el despacho favorable necesario para llegar al recinto.

Los concejales, ahora del oficialismo, argumentaron que la herramienta de control automatizado presentó serias falencias desde el primer momento. Por este motivo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto recomendó una resolución drástica frente a las anomalías.

“El sistema de fotomultas estuvo mal implementado”, coincidieron los concejales en el dictamen previo que aceleró el debate parlamentario.

La normativa busca brindar una respuesta contundente a las reiteradas quejas expresadas por los conductores de la localidad. Los automovilistas manifestaron reiteradas veces sus dudas respecto al alcance real y a la transparencia de las notificaciones recibidas.

Si el cuerpo deliberativo aprueba la suspensión definitiva, la ciudad dejará atrás un controvertido esquema de sanciones mediante cámaras de seguridad. La votación de esta jornada marcará un fuerte precedente en la agenda institucional y comunitaria de la región.