EL CONCEJO DELIBERANTE DE ALLEN SUSPENDIÓ PREVENTIVAMENTE AL INTENDENTE MARCELO ROMÁN

El Concejo Deliberante de Allen aprobó este miércoles la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román. La drástica medida se tomó tras una intensa sesión legislativa que dividió las opiniones de los ediles. El proyecto de ordenanza recibió seis votos a favor y tres en contra. Su aplicación será inmediata y se mantendrá hasta que exista un fallo judicial firme.

Horas después de la votación, las autoridades legislativas notificaron formalmente al jefe comunal. Román recibió los documentos en su despacho y manifestó su rechazo ante la decisión.

El mandatario suspendido aseguró que analizará las herramientas legales disponibles para defender su cargo. “Nos vamos a tomar el tiempo para los plazos correspondientes y llegado el caso seguiremos el método correspondiente como lo indica la carta orgánica”, afirmó Román.

La iniciativa se fundamentó en el artículo 109 de la normativa municipal vigente. Dicho apartado faculta a los ediles a suspender a funcionarios que enfrentan procesos de carácter penal.

El jefe comunal se encuentra actualmente imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. El asesor legal del Deliberante aclaró que la medida busca resguardar la investigación en curso.

A raíz de esta resolución, el presidente del cuerpo legislativo asumirá temporalmente el Poder Ejecutivo de la localidad. El concejal Fabián Figueroa tomó las riendas del municipio y defendió la legalidad del procedimiento realizado.

“No estamos dando ningún golpe institucional, la carta orgánica se redactó por convencionales votados por el pueblo en forma democrática”, remarcó Figueroa ante las fuertes críticas de los concejales opositores.