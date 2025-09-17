EL CONCEJO RECHAZÓ LA EMERGENCIA ECONÓMICA EN ALLEN Y PIDEN EXPLICACIONES AL INTENDENTE

El Concejo Deliberante de Allen rechazó el proyecto de emergencia económica presentado por el intendente Marcelo Román, por considerar que no ofrece información concreta sobre cómo se resolverá el déficit mensual de 400 millones de pesos. Desde el cuerpo legislativo expresaron su preocupación por la falta de detalles y aseguraron que la presentación “no termina siendo más que el símbolo de buenas intenciones”, según expresó el concejal Gustavo Adamo.

La información corresponde a una nota realizada en AM740 La Carretera, en el programa Rutas Argentinas, donde Adamo explicó que Román no asistió a la sesión convocada para justificar el pedido. “Si hay una emergencia, mínimamente explicanos de qué manera”, afirmó. El concejal agregó que el proyecto carece de cronograma de pagos, cuadros de reasignación de partidas y una estrategia real de reducción de gastos.

Adamo sostuvo que la emergencia no fue causada por factores externos sino por decisiones del Ejecutivo local. “No hay un factor externo que haya hecho esto, solamente las decisiones de un poder ejecutivo que llevó a esta situación”, subrayó. También remarcó que en cuatro meses se gastaron 750 millones de pesos en fiestas y 45 millones en publicidad, mientras continúan los problemas en la recolección de residuos, el alumbrado y la falta de agua en algunos barrios.

El edil confirmó que el intendente fue invitado nuevamente a presentar un nuevo proyecto que contemple una reducción concreta del déficit mensual. “Que traigan un proyecto donde eso sea posible, factible y claro ante los ojos de la comunidad”, indicó. Además, reiteró que el Consejo está dispuesto a acompañar si se presentan propuestas serias y detalladas.

Por último, Adamo se solidarizó con trabajadores de prensa que sufrieron amenazas y pidió respeto hacia el rol de los comunicadores. También evitó pronunciarse sobre una eventual revocatoria del mandato de Román, y afirmó que esa es una decisión de la ciudadanía.

Allen, 17 de septiembre de 2025.