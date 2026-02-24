EL CONSEJO ESCOLAR ASEGURÓ QUE AVANZA EL MANTENIMIENTO Y LAS ESCUELAS SE PREPARAN PARA EL INICIO DE CLASES

A menos de una semana del inicio del ciclo lectivo, el Consejo Escolar confirmó que las tareas de mantenimiento avanzan en toda la provincia y que, en líneas generales, los edificios están en condiciones para comenzar las clases. No obstante, continúan intervenciones puntuales en algunos establecimientos.

La información surge de una entrevista realizada en la AM740 a Cristina Manzaneda, coordinadora del Consejo Escolar, quien explicó que el trabajo en infraestructura “no se detiene nunca”. “Seguimos día a día trabajando para poner las escuelas en mejores condiciones”, afirmó, y detalló que durante diciembre, enero y febrero se realizaron intervenciones que no podían ejecutarse en pleno ciclo lectivo.

Uno de los casos más relevantes es el de la Escuela Primaria N° 222, donde se ejecuta una obra de recalce estructural tras detectarse lesiones en paredes y realizarse un estudio de suelo. “No se puede parcializar el edificio porque la obra abarca todo lo que es el centro del establecimiento”, aclaró Manzaneda. La funcionaria indicó que se analizan alternativas pedagógicas para garantizar la continuidad escolar durante el plazo de obra.

En términos generales, sostuvo que hubo una inversión importante que permitió avanzar en reparaciones de revoques, filtraciones y mejoras estructurales. “Este fue un año atípico en lo que me ha permitido hacer grandes obras o modificar algunas estructuras que quizás en años anteriores no lo podía llevar adelante”, señaló. También reconoció que en muchas intervenciones aparecen nuevas situaciones que deben resolverse sobre la marcha.

Finalmente, Manzaneda se refirió al impacto de la baja de la natalidad en el sistema educativo. Confirmó que ya se observa una reducción de matrícula en el nivel inicial y que el fenómeno continuará desplazándose hacia otros niveles en los próximos años. “No es algo que le pasa a Río Negro nada más, es a nivel país y mundial”, afirmó, y aseguró que el análisis de infraestructura se realiza en conjunto con las áreas pedagógicas para proyectar las necesidades futuras.

Viedma, 12 de febrero de 2026.