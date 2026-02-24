EL CONTRAATAQUE DE BERTOLINI: LA DEFENSA BUSCA APARTAR AL FISCAL POR “PREJUZGAMIENTO”

La defensa de Luis Bertolini, actual intendente de Plottier, formalizó un pedido de recusación contra el fiscal jefe Pablo Vignaroli. Los abogados defensores consideran que el funcionario judicial ha perdido la imparcialidad necesaria para liderar la investigación. El escrito fue presentado ante el Ministerio Público Fiscal tras una serie de declaraciones públicas que incomodaron al Ejecutivo municipal.

Javier Muñoz y Maximiliano Gómez, representantes legales del mandatario, sostienen que Vignaroli incurrió en una “sistemática litigación mediática”. Según los letrados, el fiscal difundió información sensible de una causa que aún se encuentra en etapa preliminar. Para la defensa, estas acciones vulneran de forma directa el principio de inocencia y el deber de reserva que debe mantener cualquier investigador penal.

Los abogados de Bertolini fueron tajantes al señalar que el fiscal adelantó conclusiones de forma prematura ante los medios de comunicación regionales. Afirmaron que se expusieron detalles sesgados que condicionan la mirada de la sociedad sobre el jefe comunal de Plottier. “El fiscal ha evidenciado una manifiesta pérdida de objetividad y un prejuzgamiento público que no podemos permitir”, expresaron los profesionales en el documento presentado.

El conflicto se origina en una denuncia por presuntas irregularidades vinculadas a exenciones impositivas y contrataciones directas sospechosas. La fiscalía investiga si existieron beneficios indebidos para un barrio privado y vínculos familiares en la contratación de proveedores. No obstante, la defensa asegura que Vignaroli dio por probados los delitos antes de que existiera una formulación de cargos oficial.

En el texto de la recusación, se adjuntaron diversas entrevistas donde el fiscal mencionaba la existencia de sobreprecios y testimonios clave. Los defensores consideran que estas revelaciones buscan generar una presión externa sobre el proceso judicial. “Se está imponiendo una condena social anticipada sobre nuestro defendido sin que existan pruebas concluyentes en el expediente”, denunciaron los abogados.

La defensa también solicitó la intervención inmediata del fiscal general de la provincia, José Gerez, para que evalúe la conducta de su subordinado. Pretenden que se ordene el cese inmediato de cualquier filtración de datos que comprometa la integridad de la investigación preliminar. Además, cuestionaron que la fiscalía retuviera información que luego fue difundida en la prensa antes de ser entregada a la defensa.

Maximiliano Gómez explicó que han tenido dificultades para acceder a ciertas evidencias que el fiscal ya mencionaba públicamente con soltura. “Desde que asumimos la defensa, planteamos que se nos entregara toda la documentación, pero luego nos enteramos por los medios de entrevistas a las que nunca accedimos”, criticó el letrado. Esta supuesta falta de transparencia es uno de los pilares que sostiene el pedido de apartamiento.

En caso de que el Ministerio Público rechace el pedido de recusación, los abogados ya advirtieron que acudirán a un juez de Garantías. El clima de tensión entre la intendencia de Plottier y la justicia parece lejos de disiparse mientras la causa avanza. Por el momento, Bertolini se mantiene firme en su cargo, calificando los procedimientos judiciales recientes como una estrategia para “amedrentarlo” políticamente.