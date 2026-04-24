EL DELIBERANTE DE NEUQUÉN PROHIBÉ LOS LIMPIAVIDRIOS

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la ordenanza que prohíbe el trabajo informal de limpiavidrios en los semáforos. La medida se implementará mediante operativos conjuntos entre inspectores municipales y efectivos de la policía provincial. El objetivo central es regular el uso del espacio público y mejorar la seguridad vial en las esquinas más transitadas.

La nueva legislación establece sanciones económicas severas tanto para los trabajadores informales como para los usuarios. Las multas para quienes limpien vidrios oscilarán entre 17.520 pesos y 350.000 pesos. Por su parte, los conductores que acepten el servicio también enfrentarán cargos que podrían alcanzar los 262.800 pesos. Esta decisión busca desincentivar la actividad desde ambos lados de la relación comercial callejera.

Durante el debate, la concejala Victoria Fernández, del MPN, defendió la legitimidad del proceso legislativo ante las críticas de la oposición. La funcionaria destacó que el proyecto fue consensuado con diversos sectores del Poder Ejecutivo y judicial. “El despacho se construyó en comisión con el oficialismo y el trabajo de otros espacios para lograr una normativa acorde a lo que piden los vecinos”, afirmó Fernández.

La normativa final incorporó modificaciones propuestas por la concejal Karina Rojo para garantizar un abordaje integral de la problemática social. Se estableció que la comuna debe responsabilizarse de la capacitación laboral y la reinserción de estas personas en el sector privado. Además, se prevé la intervención de organismos de Salud provinciales y nacionales en los casos que presenten situaciones de vulnerabilidad extrema.

Desde el bloque del PRO, Denisse Stilleger justificó la inclusión de figuras legales que impidan el acercamiento forzoso a los vehículos. La intención es evitar situaciones de incomodidad o coacción hacia los automovilistas que circulan por la capital. Para ello, se agregaron descripciones técnicas precisas en el código contravencional que evitarán arbitrariedades al momento de aplicar las sanciones.

La iniciativa enfrentó un duro rechazo por parte de los bloques de Izquierda y el CC-ARI. La concejal Julieta Katcoff denunció que la medida criminaliza la supervivencia de los sectores más desprotegidos de la sociedad neuquina. “Deciden profundizar la política de la pobreza con una falta y la necesidad la transforman en una contravención”, sentenció la representante del Frente de Izquierda.

Finalmente, la ordenanza fue sancionada con una mayoría de 13 votos positivos aportados por diversos sectores políticos. A pesar de las voces disidentes que tildaron la norma de expulsiva, el oficialismo confía en que mejorará la convivencia urbana. La ciudad inicia ahora una etapa de transición donde la seguridad en los semáforos será la prioridad de las autoridades municipales.