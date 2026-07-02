EL DELIBERANTE DEBATIRÁ UN PLAN PARA FORMALIZAR A FERIANTES Y PROHIBIR LAS “SALADITAS”

La Municipalidad de Neuquén impulsa un proyecto de ordenanza para prohibir la radicación de grandes ferias informales en el ejido urbano. La iniciativa legislativa fue consensuada con la Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines de Neuquén (ACIPAN). El propósito central es mitigar la venta clandestina y proteger la actividad económica local.

Los concejales del oficialismo presentarán formalmente la propuesta en el Concejo Deliberante durante las próximas semanas. El texto busca ordenar un circuito comercial que registró un notable crecimiento en el último tiempo. De este modo, se pretende reducir las tensiones existentes con los locales tradicionales debidamente habilitados.

El Ejecutivo municipal argumenta que la informalidad genera una preocupante desigualdad de condiciones dentro del mercado regional. Los comercios establecidos afrontan costos fijos como alquileres, salarios registrados y una alta carga impositiva. Por esta razón, el proyecto apunta a unificar los requisitos legales para todos los trabajadores del sector.

La normativa propuesta contempla mecanismos de contención para los vendedores que hoy operan por fuera del circuito formal. La intención de las autoridades es trazar un camino de regularización progresivo para los emprendedores regionales. De esta manera, los feriantes podrán integrarse al sistema económico bajo reglas claras y estables.

Para la cámara empresarial ACIPAN, esta medida legislativa representa una respuesta directa a una demanda histórica del sector comercial. La organización advirtió reiteradamente sobre el perjuicio que ocasiona la falta de normativas eficaces en las ferias. Aseguran que la ausencia de fiscalización promueve asimetrías profundas entre los diferentes actores.

Las deliberaciones en las comisiones del Concejo Deliberante abrirán el debate institucional a partir del próximo mes. Se prevé que el texto reciba aportes y modificaciones por parte de los bloques de la oposición. Las autoridades comunales esperan lograr un amplio consenso para sancionar la ordenanza de forma definitiva.