EL DIPUTADO CAPOZZI DENUNCIÓ PENALMENTE A RODOLFO AGUIAR POR SUS DICHOS CONTRA EL GOBIERNO

El diputado Nacional por el PRO, Sergio Capozzi, se refirió en AM 740 a los dichos del Secretario General de ATE nacional, Rodolfo Aguiar. En un contexto de reducción de empleos en el estado nacional, el sindicalista había expresado en radio Splendid este viernes que “el 2025 tiene que ser el año en el que les robemos la motosierra y les empecemos a cortar la cabeza a ellos”, en referencia a los funcionarios del gobierno nacional y sectores políticos afines.

En ese contexto, Capozzi contó en diálogo con La Carretera que “la denuncia nosotros la presentamos el día viernes. Se sorteó hoy a la mañana. Tengo el número de causa y en qué juzgado quedó radicado. Hablé con el fiscal, así que en estos días van a analizar la procedencia o no de la denuncia y si ellos consideran que los delitos que yo les digo que se pueden haber constituido porque lo que nosotros decimos es que en principio se podría haber configurado este tipo de delitos”.

Consultado sobre las expresiones violentas del presidente Javier Milei contra los periodistas o contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado se desligó. Afirmó que “no hay nada personal contra Aguiar ni lo conozco personalmente, pero acá él representa a un sindicato, entonces tiene que tener una responsabilidad. No me hago cargo de las declaraciones del presidente. Uno de los principales agraviados ha sido el cuerpo legislativo y en particular el PRO, así que las declaraciones agraviantes del presidente también yo las critico, me parece que no llevan a nada”.

Río Negro, 30 de diciembre de 2024