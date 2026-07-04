EL EPAS ADVIRTIÓ QUE LA FALTA DE NIEVE EN LAS ALTAS CUMBRES COMPLICARÁ EL SUMINISTRO EN EL VERANO

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) emitió un informe de advertencia sobre el panorama hídrico para los meses venideros. Las autoridades del organismo estatal confirmaron que actualmente el suministro de agua potable funciona con regularidad en todas las localidades. Sin embargo, manifestaron su preocupación por la falta de acumulación nívea consolidada en las altas cumbres de la cordillera.

La situación climática actual encendió las alarmas debido a la dependencia directa que tienen los cursos fluviales del deshielo cordillerano. El foco de monitoreo se concentra en aquellas poblaciones cuyos sistemas de captación dependen exclusivamente de ríos de curso natural. Estas cuencas no poseen el respaldo de diques o grandes embalses que permitan regular el recurso hídrico de forma artificial.

El gerente general de Servicios del Interior de la entidad, Juan Vasallo, detalló las características del fenómeno climatológico que afecta a la región. El directivo explicó que los temporales del invierno actual no lograron generar un manto compacto y firme en las zonas altas. Sin este almacenamiento natural, los caudales fluviales descenderán de manera crítica durante el próximo verano.

Frente a este escenario, el mapa de riesgo técnico elaborado por los especialistas del ente ubica al norte neuquino como la zona más vulnerable. Los municipios de Chos Malal, Andacollo, Huinganco y Las Ovejas registran arroyos locales con niveles inferiores a las medias históricas. En esos puntos ya se iniciaron maniobras operativas para readecuar las bocas de toma.

A diferencia del Área Metropolitana capitalina, que posee reservas estables, el interior provincial padece de forma directa la variabilidad del clima estacional. El EPAS ratificó que el consumo residencial será resguardado mediante convenios de asistencia mutua firmados con los jefes comunales de cada localidad. La prioridad gubernamental estará enfocada en el abastecimiento hogareño por sobre las actividades comerciales de la región.

“Ante cualquier escenario de escasez extrema, el agua de consumo humano tendrá prioridad absoluta”, garantizó Vasallo respecto al ordenamiento de las redes de distribución. Las autoridades provinciales indicaron que el comportamiento climático de las próximas semanas invernales será determinante para definir el impacto real de la sequía. Los planes de contingencia continuarán activos durante todo el año.