EL FUERTE MENSAJE DE FIGUEROA CONTRA LA DESIGNACIÓN DE CREXELL COMO EMBAJADORA

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, endureció su postura frente a la posible designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá. Durante una entrevista televisiva en Buenos Aires, el mandatario confirmó que el bloque de La Neuquinidad votará en contra de la exsenadora este jueves. La decisión marca el punto final de una alianza política que se vio seriamente afectada por desacuerdos legislativos previos.

El eje del conflicto radica en el comportamiento de Crexell durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. Figueroa recordó que existía un pedido explícito para que la legisladora defendiera los intereses provinciales, especialmente en materia tributaria. Sin embargo, el apoyo de la dirigente al retorno del Impuesto a las Ganancias quebró la confianza del Ejecutivo neuquino de forma definitiva.

“Nos vamos a oponer rotundamente”, sentenció el gobernador al explicar la instrucción dada a la representante Julieta Corroza para la sesión en el Senado. El mandatario neuquino fue tajante al señalar que la relación personal y política con la exsenadora se encuentra totalmente interrumpida tras aquel episodio. Para el gobierno provincial, el voto de Crexell representó un perjuicio directo para el bolsillo de los trabajadores patagónicos.

Figueroa argumentó que el restablecimiento del tributo nacional castiga la economía regional al drenar recursos que deberían permanecer en el circuito local. “Le habíamos pedido que no vote esa ley y la votó”, criticó con dureza el titular del Ejecutivo. Según su visión, la provincia genera una riqueza que no regresa de manera proporcional a través del sistema de coparticipación federal.

En cuanto a la gestión parlamentaria, el pliego de la neuquina llega al recinto tras obtener dictamen favorable en la comisión de Acuerdos. A pesar del rechazo de Figueroa y las críticas del kirchnerismo, el oficialismo nacional cuenta con el respaldo de diversos aliados.

Por otro lado, el mandatario también adelantó la posición de su espacio respecto a la Ley de Glaciares que se debatirá en la Cámara Baja. En este sentido, confirmó que la diputada Karina Maureira optará por la abstención, repitiendo la estrategia utilizada anteriormente por Corroza. Figueroa consideró que, si bien el proyecto otorga facultades a las provincias, aún resta un extenso camino de diálogo técnico y político. “No vamos a emitir opiniones sobre esa ley”, concluyó el gobernador para justificar la postura neutral de su bloque parlamentario.