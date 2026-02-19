EL FUTURO DE VACA MUERTA: LLEGA EL RIGI AL UPSTREAM

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, celebró este miércoles un avance determinante para el futuro económico regional: la inclusión oficial de las inversiones en el segmento de upstream de gas y petróleo dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). El consenso alcanzado con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, permite ahora proyectar un escenario de crecimiento acelerado para la cuenca neuquina.

La incorporación de estas actividades al régimen de incentivos busca dotar a la industria de una estructura de costos más competitiva y eficiente. Según explicó el mandatario, el objetivo central es aprovechar el potencial geológico de la provincia en un contexto global que demanda transiciones energéticas rápidas. Al reducir la carga impositiva sobre las grandes operaciones, se espera que las operadoras adelanten sus planes de perforación y completación de pozos. Esta dinámica no solo favorece a las arcas provinciales, sino que posiciona a Neuquén como el corazón energético del Cono Sur.

Durante el anuncio, Figueroa destacó que este acuerdo con la administración central es el fruto de un diálogo técnico constante y necesario. “Fruto del trabajo realizado con el ministro Caputo, hemos logrado dar otro paso fundamental en la consolidación de la industria hidrocarburífera y la aceleración de las inversiones en nuestra provincia”, expresó. Asimismo, subrayó que el respaldo del Poder Ejecutivo Nacional es una señal de confianza para los mercados internacionales. “Ahora con el aval del presidente Javier Milei podremos avanzar en un esquema de incentivos que genere más inversión, exportaciones y empleo”, añadió.

La estrategia de la provincia se enfoca en maximizar la producción mientras la ventana de oportunidad de los combustibles fósiles permanezca abierta. El gobernador insistió en que el tiempo es un factor crítico para monetizar la riqueza del subsuelo antes de que cambie el paradigma energético mundial. “Incentivamos la inversión porque tenemos solo una ventana de 30 años para poder producir gas y petróleo y para poder venderlos”, indicó Figueroa. En este sentido, remarcó que la prioridad absoluta de su gestión es generar las condiciones de previsibilidad jurídica para atraer los capitales necesarios hacia la región.

El impacto de estas inversiones no se limitará exclusivamente al sector petrolero, sino que derramará beneficios en toda la cadena de valor local. Se prevé que la mayor actividad incremente la demanda de servicios, mejore la infraestructura vial y fortalezca sectores como el turismo y el comercio. El gobernador vinculó el éxito de Vaca Muerta con el bienestar general de la nación, apelando a una visión integradora del desarrollo federal. “El desarrollo de petróleo y gas natural constituye el principal motor económico de la República Argentina en términos de generación de divisas”, remarcó el mandatario.

Objetivos

Finalmente, Figueroa ratificó su compromiso de utilizar estos recursos para transformar la matriz productiva de Neuquén de manera sostenible. El aumento en la recaudación fiscal permitirá financiar proyectos educativos y sociales que trasciendan la actividad extractiva.

Con el RIGI como herramienta, la provincia busca consolidar un superávit en la balanza energética y fortalecer los vínculos comerciales con países vecinos como Chile y Brasil. “Si a Neuquén le va bien, a la Argentina le va bien”, recordó el gobernador para cerrar una jornada que calificó como un verdadero punto de inflexión para el futuro neuquino.