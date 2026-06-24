El Gobierno de Río Negro desmintió de forma contundente las versiones periodísticas difundidas en las últimas horas. Las noticias falsas señalaban un presunto procedimiento judicial en la sede gubernamental. La gestión rionegrina calificó las publicaciones del portal “La Politica Online” como un ataque mediático directo hacia la figura del gobernador Alberto Weretilneck.

Las autoridades provinciales negaron rotundamente la existencia de un operativo de las fuerzas de seguridad dentro de las dependencias oficiales. Tampoco se registró el secuestro de equipamiento informático ni de dispositivos tecnológicos en ningún despacho de la Casa de Gobierno. Los funcionarios aseguraron que no ingresó ningún requerimiento legal asociado a las afirmaciones replicadas por diversos portales de noticias.

Desde el entorno oficialista señalaron que estas maniobras provienen de sectores de la oposición que carecen de proyectos reales. El Poder Ejecutivo argumentó que la difusión de falsedades surge ante la falta de ideas viables para la región. Las operaciones políticas intentan desviar la atención de los debates verdaderamente importantes para la comunidad.

La administración provincial manifestó su alarma por la velocidad con la que se propagan datos sin el debido proceso de verificación periodística. Consideran que estas acciones buscan desgastar la confianza ciudadba en la democracia y sus autoridades elegidas.

Frente al escenario de desinformación, el equipo de Weretilneck reafirmó sus valores basados en la transparencia de la gestión y el respeto mutuo. La prioridad absoluta del gabinete sigue puesta en la agenda de desarrollo económico y social planificada para este período.

La provincia mantiene activos sus planes de inversión pública en sectores estratégicos como la infraestructura urbana y los servicios esenciales. Los ministerios reportan una continuidad normal en las mesas de trabajo destinadas a la generación de puestos de empleo genuinos. Los proyectos energéticos y productivos avanzan de acuerdo con los plazos previstos originalmente en el presupuesto anual.

El mandatario provincial minimizó el impacto a largo plazo de las campañas difamatorias dirigidas hacia su persona o su equipo cercano. Weretilneck insistió en que el rumbo de la transformación provincial no se verá alterado por maniobras de prensa externas.

“Las mentiras duran un instante. Los hechos permanecen”, expresaron las fuentes oficiales mediante un comunicado emitido para llevar tranquilidad a los ciudadanos rionegrinos. El Gobierno ratificó que la construcción de un futuro sólido para la región se logra mediante el trabajo diario y los resultados concretos.