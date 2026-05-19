EL GOBIERNO NEUQUINO NEGÓ EL CIERRE DE LA ESCUELA N°6 Y ACLARÓ QUE INVESTIGA IRREGULARIDADES

El Ministerio de Educación de Neuquén desmintió rotundamente las acusaciones gremiales sobre la clausura de la Escuela Trashumante N°6 de Cajón Chico-Huncal. La titular de la cartera educativa, Soledad Martínez, descartó cualquier plan oficial orientado a desmantelar esta histórica institución rural de la región.

La polémica se encendió tras una denuncia de ATEN provincia, que alertaba sobre una supuesta persecución directiva. Ante esto, la ministra aclaró que la intervención responde estrictamente a un proceso de control institucional.

El origen del conflicto radica en una investigación sobre las rendiciones de partidas escolares del establecimiento. Las auditorías del Distrito Educativo 7 detectaron inconsistencias financieras que no pudieron ser justificadas por las autoridades de la escuela.

“El paso que sigue es iniciar un sumario administrativo”, explicó Martínez para justificar la medida legal implementada. La funcionaria defendió que este procedimiento es la única herramienta estatutaria válida para transparentar los fondos públicos.

Por otra parte, la funcionaria rechazó que exista una animosidad política contra los directivos del colegio de Loncopué. De igual forma, recordó que la comunidad local ha impulsado protestas que demoraron el inicio de clases durante tres años consecutivos.

En la misma jornada, Martínez respondió a las quejas sindicales referidas al sector de Salud Ocupacional. La ministra admitió deficiencias previas provocadas por la dimisión de personal médico y fallas en los servidores informáticos de la provincia.

“Al día de hoy no tenemos demoras en el sistema de auditoría”, confirmó la ministra para dar tranquilidad a los docentes. Los inconvenientes de las licencias médicas ya se encuentran completamente solucionados tras las reformas técnicas.

Para concluir, las autoridades ratificaron el funcionamiento general óptimo de los 800 colegios neuquinos. El gobierno provincial proyecta profundizar la digitalización de los procesos administrativos y el control de asistencia durante el presente ciclo lectivo.