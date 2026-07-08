EL GOBIERNO PROVINCIAL ULTIMA DETALLES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL 911

Neuquén se encuentra cada vez más cerca de poner en marcha el sistema de emergencias 911. Desde el ministerio de Seguridad provincial confirmaron que los trabajos de infraestructura y conectividad en la Central de Policía avanzan a paso firme.

El ministro de Seguridad local, Matías Nicolini, encabezó una comitiva oficial que inspeccionó las obras de remodelación edilicia. Las tareas actuales contemplan tanto la modernización del espacio físico como la instalación de nuevo equipamiento informático.

El objetivo principal de esta iniciativa es centralizar la recepción de alertas ciudadanas de todo el territorio neuquino. El nuevo espacio contará con tecnología de última generación para procesar las demandas de la población civil de forma inmediata.

Con respecto al impacto de la obra, el ministro Nicolini destacó que la implementación del 911 constituye “uno de los proyectos tecnológicos más importantes en materia de seguridad pública” que encaró la gestión provincial.

La plataforma unificada trabajará en conjunto con el actual Centro de Despachos y Emergencias 101 de la policía. Este esquema de gestión integrada optimizará los tiempos de clasificación, derivación y seguimiento de cada llamada recibida.

La herramienta permitirá una coordinación en tiempo real entre las fuerzas policiales, los bomberos, el personal médico y Defensa Civil. Las autoridades locales esperan optimizar los recursos logísticos y brindar una respuesta comunitaria mucho más veloz ante cualquier incidente.