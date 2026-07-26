EL GOBIERNO RATIFICÓ EL REINICIO DE CLASES TRAS EL RECESO Y DESCONTARÁ EL DÍA A QUIENES ADHIERAN AL PARO

El Gobierno de Neuquén confirmó la reanudación formal del ciclo lectivo en todas las escuelas de la provincia al término de las vacaciones de invierno. De esta manera, las autoridades desestimaron el llamado a una medida de fuerza convocado por sectores gremiales y ratificaron la vigencia del calendario escolar preestablecido.

Desde el Ministerio de Educación informaron que las actividades pedagógicas se reanudarán con absoluta normalidad en los establecimientos. Asimismo, la cartera educativa advirtió que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes a los docentes que resuelvan adherir al paro promovido por la seccional capitalina.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, sostuvo que la medida de protesta invocando el acuerdo salarial vigente es inválida. La funcionaria remarcó que la pauta anual firmada con la conducción provincial del gremio docente se encuentra en pleno cumplimiento, por lo que descartó razones legales para paralizar las aulas.

En paralelo, las autoridades presentaron un balance sobre las tareas de mantenimiento ejecutadas durante las dos semanas de receso. Los trabajos edilicios priorizaron la revisión de los sistemas de calefacción, la seguridad en las redes de gas y el avance de obras estructurales que estaban pendientes.

Sin embargo, los frentes climáticos adversos registrados durante las vacaciones obligaron a suspender ciertas intervenciones en espacios exteriores. Las cuadrillas de trabajo continuarán con los arreglos de los patios e instalaciones descubiertas mediante un esquema que no interferirá con las actividades escolares.

Por otra parte, la conducción del área educativa comenzó a diseñar la planificación de obras edilicias para el próximo receso de verano. Este plan integral apuntará a desarrollar refacciones de gran magnitud durante el descanso estival para evitar la pérdida de jornadas de clase.

El Ejecutivo provincial reiteró que el mantenimiento de la infraestructura y el cumplimiento de los días lectivos constituyen prioridades centrales de la gestión. La administración confía en garantizar la presencia de los alumnos en las aulas en el reinicio de las actividades.