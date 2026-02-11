CAMIONEROS DE RÍO NEGROY EL ISSAG FIRMARON UN ACUERDO CLAVE PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El Instituto Superior de Formación de Agentes de Salud y Gestión (ISSAG) y el Gremio de Camioneros de Río Negro formalizaron un convenio de colaboración mutua. Esta alianza estratégica fue rubricada por la responsable legal de la institución educativa, Gloria Ovejero, y el referente gremial Gustavo Sol.

El objetivo central de este acuerdo es brindar herramientas concretas y facilidades de acceso a la educación superior para los jóvenes. A través de esta iniciativa se busca que los estudiantes cuenten con las capacidades necesarias para afrontar las demandas de un mercado laboral cada vez más competitivo.

Uno de los puntos más destacados del convenio es el beneficio económico directo para los trabajadores del sector. Se estableció un 20% de descuento en las cuotas para los hijos de afiliados y grupo familiar. Este incentivo busca aliviar la carga económica de las familias trabajadoras. De esta manera se permite que más jóvenes puedan profesionalizarse en carreras con alta salida laboral de forma accesible.

El ISSAG ofrece una amplia gama de tecnicaturas superiores diseñadas bajo estándares de excelencia y enfocadas en la inserción laboral inmediata. En el área de salud se encuentran disponibles las carreras de Tecnicatura en Enfermería, Emergencias Médicas, Radiología y Podología.

Por otro lado, la institución brinda formación especializada en la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo. Para aquellos interesados en el ámbito corporativo y legal, se ofrecen las carreras de Tecnicatura en Administración de Empresas y la Tecnicatura en Gestión Jurídica y Contable.

Alcance regional e inscripciones

La institución cuenta con una fuerte presencia en la provincia y ofrece su oferta académica en las ciudades de San Carlos de Bariloche, Villa Regina y General Roca. Esta distribución territorial facilita que los residentes de diferentes puntos de la provincia puedan acceder a una formación de calidad.

Para facilitar el proceso de admisión, los interesados ya pueden realizar su inscripción de manera remota y sencilla. Los canales habilitados para consultas y trámites son el sitio web oficial issag.edu.ar y el número de WhatsApp 2984 405729.