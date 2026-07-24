EL GREMIO PETROLERO AMPLÍA SU INFRAESTRUCTURA CON UN NUEVO PREDIO EN EL CENTRO DE CINCO SALTOS

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa concretó la adquisición de un predio ubicado en el sector céntrico de Cinco Saltos. En dicho terreno se proyecta la edificación de una sede gremial, consultorios médicos, una farmacia y un salón de usos múltiples.

El lote está emplazado sobre la calle Ameghino, entre Italia y España, un área estratégica y de alta circulación. Esta ubicación facilitará la llegada de prestaciones sanitarias e institucionales a los trabajadores de la industria y a sus familias en la provincia de Río Negro.

El secretario general de la organización, Marcelo Rucci, remarcó la trascendencia de la operación patrimonial realizada. El dirigente sostuvo: “Compramos un terreno amplio, de casi media manzana, para que los compañeros de toda esta zona de Río Negro puedan tener cerca consultorios, una farmacia, un espacio recreativo y una sede gremial”.

La institución ya elabora el proyecto ejecutivo para iniciar los trabajos de construcción en el corto plazo. El nuevo centro médico ofrecerá atención ambulatoria en diversas especialidades con el fin de evitar desplazamientos hacia otras localidades vecinas para efectuar diagnósticos y controles.

Por su parte, la farmacia quedará incorporada a la red de doce establecimientos que opera la Mutual sindical. Además, el salón de usos múltiples albergará eventos sociales, culturales y actividades de esparcimiento orientadas a la masa de afiliados y a la población local.

La iniciativa busca descentralizar las gestiones y la asistencia médica que actualmente demandan traslados frecuentes hacia Neuquén. Al respecto, Rucci afirmó: “Era un pedido que los compañeros venían haciendo desde hace mucho tiempo. Para nosotros es importante cumplir con la palabra empeñada y garantizar que tengan los servicios más cerca de sus casas”.

Para reforzar la infraestructura sanitaria, el gremio destinará a Cinco Saltos una de las tres ambulancias de última generación recientemente incorporadas. En tanto, el secretario general adjunto, Ernesto Inal, expresó: “Es una alegría muy grande porque esta compra permitirá llevar a Cinco Saltos recursos y servicios que la localidad necesita. Los consultorios no estarán destinados solamente a los afiliados, sino que también podrán brindar respuestas a la comunidad”.

El plan de obras se enmarca en un proceso integral de desarrollo edilicio que la entidad ejecuta en Añelo, San Patricio del Chañar, Neuquén y 25 de Mayo. Finalmente, Rucci concluyó: “Tenemos muchos frentes abiertos, pero avanzamos con seriedad, responsabilidad y una administración ordenada. No asumimos compromisos si no tenemos la seguridad de poder cumplirlos”.