EL ÍNDICE DE PRECIOS EN RÍO NEGRO ROMPIÓ SU RACHA A LA BAJA Y SUBIÓ AL 2,11% EN ABRIL

La Dirección de Estadísticas y Censos de Río Negro oficializó este jueves los datos del Índice de Precios al Consumidor correspondientes al mes de abril. El reporte estatal indicó que la inflación mensual fue del 2,11% en el territorio provincial. Esta cifra representa un repunte en el ritmo de aumentos, luego de que en marzo se registrara una variación más baja del 1,88%.

Con este nuevo incremento, la acumulación de precios en lo que va del año 2026 alcanzó el 9,60%. Por su parte, la medición interanual, que compara abril de este año con el mismo mes de 2025, trepó al 23,60% en la capital, Viedma. El dato rompe la tendencia de desaceleración que se había observado en el trimestre anterior.

El rubro que lideró las subas el mes pasado fue el de “Atención médica y gastos para la salud”, con un ascenso del 4,70%. Este sector acumula un alza interanual del 14,58%, siendo el más dinámico de la canasta durante abril. Detrás se ubicaron los rubros de transportes y servicios, con una suba del 3,73%, y equipamiento del hogar con un 3,05%.

El informe detalló que el esparcimiento y los artículos de tocador también superaron la barrera del 2% mensual. En contraste, sectores sensibles como alimentos e indumentaria mostraron variaciones más moderadas, por debajo del nivel general. Los alimentos subieron un 1,68%, mientras que la indumentaria y los accesorios apenas registraron un alza del 1,04%.

A pesar de estas subas menores en bienes básicos, la aceleración general genera preocupación por su impacto en el poder adquisitivo. La cifra provincial refleja una presión constante en los costos de vida, especialmente en áreas de servicios y atención sanitaria. El gobierno rionegrino analizó estos números como parte de un contexto de volatilidad que aún persiste en el mercado local.