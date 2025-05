EL LEGISLADOR FRUGONI EXIGE QUE LAS EMPRESAS EN PUNTA COLORADA CONTRATEN MANO DE OBRA RIONEGRINA

El legislador rionegrino Fernando Frugoni reclamó públicamente que las empresas petroleras y sus contratistas respeten las leyes provinciales de “Compre Rionegrino” y contratación de mano de obra local, tras detectar que una carga destinada al oleoducto Vaca Muerta Sur fue descargada en Puerto Madryn y no en San Antonio Este, como estaba previsto. El reclamo se formalizó luego de que el Sindicato de Obreros Portuarios denunciara que se perdieron puestos de trabajo por esta maniobra.

En diálogo con La Carretera (AM740), Frugoni explicó que ya se están realizando tareas en Punta Colorada y que ese material debió llegar a través del puerto rionegrino. “Lo que se hizo fue violar acuerdos y leyes. Por eso reclamamos que se utilice la infraestructura de San Antonio y se respete la mano de obra rionegrina”, sostuvo. Además, se mostró en contacto permanente con el sindicato y con sus pares del oficialismo para investigar lo ocurrido.

Frugoni señaló que una posible razón del desvío sería el alto costo que cobra Patagonia Norte, la concesionaria del puerto de San Antonio Este. “Me informaron que hay una diferencia exorbitante respecto a Puerto Madryn en cuanto al canon por tonelada, la permanencia del barco y el almacenamiento. Eso pudo haber empujado a las empresas a cambiar de puerto, pero igual deben cumplir las leyes”, remarcó. También adelantó que mantendrá reuniones con el ente regulador para verificar los costos y revisar la concesión.

El barco en cuestión, de 128 metros de eslora, habría partido desde Zárate o Buenos Aires. Aunque todavía se investiga quién lo contrató –si fue YPF, Milisic o el consorcio Vemos–, Frugoni insistió en que la provincia no puede seguir cediendo ante los intereses de las compañías. “Tenemos un puerto de aguas profundas subutilizado que fue pensado como parte del corredor bioceánico. ¿Cómo puede ser que no se use para traer arena para el fracking o materiales clave para Vaca Muerta?”, se preguntó.

Además, recordó que en febrero ya se había producido un caso similar con Techint, SACDE e YPF, y que el gobernador tuvo que intervenir para que se cumplan los compromisos asumidos. “Las leyes están. El problema es que las empresas no las cumplen y el Estado debe sancionar cuando eso ocurra”, enfatizó. También criticó la necesidad constante de protestas para que se apliquen normas vigentes. “No puede ser que los trabajadores siempre tengan que salir a reclamar lo que les corresponde por derecho”, advirtió.

Río Negro, 26 de mayo de 2025