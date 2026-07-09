EL MPN CONVOCÓ A ELECCIONES INTERNAS PARA EL PRÓXIMO 23 DE AGOSTO

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) oficializó la convocatoria a elecciones internas para el domingo 23 de agosto de 2026. El histórico partido provincial intentará normalizar sus autoridades en un escenario de profunda transformación interna.

El proceso electoral permitirá renovar la totalidad de la estructura orgánica del partido. Los afiliados elegirán a los miembros de la Junta de Gobierno, la Convención Provincial y las conducciones de las 22 seccionales territoriales.

La convocatoria lleva las firmas de los dirigentes Omar Gutiérrez y Marita Villone en un contexto de alta complejidad sectorial. El partido asume la tarea de reorganizar sus bases tras haber perdido la gobernación por primera vez en su historia.

Actualmente, la conducción partidaria se encuentra dividida entre los sectores más tradicionales del mapa político regional. El exgobernador Omar Gutiérrez preside la Junta de Gobierno, mientras que Jorge Sapag se mantiene al frente de la Convención Provincial.

La principal urgencia de la dirigencia radica en cerrar las grietas remanentes del último proceso electoral del 2023. La derrota sufrida quebró una hegemonía de seis décadas continuadas y desató fuertes reclamos de renovación en los sectores internos.

La realidad de la fuerza cambió drásticamente luego del armado electoral que lideró Rolando Figueroa. El actual mandatario capitalizó las divisiones del oficialismo partidario y logró desplazar al histórico sello de la conducción del Estado neuquino.

Aquel quiebre expuso un evidente desgaste institucional y la falta de espacios reales para discutir las diferencias internas. Como consecuencia directa, una porción importante de la militancia tradicional migró hacia los nuevos esquemas de poder provincial.

La contienda de agosto pondrá en juego más de 600 cargos de representación en toda la geografía neuquina. Las urnas definirán si el partido logra consolidar nuevos liderazgos de base o si se mantiene bajo los tradicionales acuerdos de cúpula.