EL NEUQUÉN ARENA TIENE UBICACIÓN DEFINITIVA EN LA AUTOVÍA NORTE

Luego de dar marcha atrás con la Isla 132, la Municipalidad de Neuquén definió el emplazamiento final para el esperado complejo Neuquén Arena. Tras analizar diversas alternativas, las autoridades locales seleccionaron un predio estratégico ubicado en el cruce de las rutas 22 y 67.

Esta zona experimenta un fuerte desarrollo gracias a las múltiples obras viales planificadas para los próximos años. El anuncio lo anticipó el gobernador Rolando Figueroa durante una presentación sobre el destino de los fondos extraordinarios provinciales.

Los recursos económicos provienen del bono abonado por YPF para extender las concesiones de áreas no convencionales. El mandatario provincial señaló que el intendente Mariano Gaido formalizará el anuncio dentro de la agenda de proyectos estratégicos de la capital.

La decisión final implica un giro rotundo respecto a la planificación que se manejaba a principios de año. Originalmente, el jefe comunal había proyectado la megaestructura en la Isla 132, a orillas del río Limay. Aquel plan inicial buscaba potenciar el Paseo de la Costa mediante financiamiento mixto para eventos culturales y deportivos. Sin embargo, agrupaciones ambientalistas y vecinos manifestaron su firme rechazo por el impacto en un ecosistema tan sensible.

Por otra parte, las tierras seleccionadas en la Autovía Norte poseen antecedentes de proyectos de gran envergadura. El gobierno provincial consideró anteriormente reubicar allí un importante centro logístico de distribución mayorista para la región. Finalmente, ese proyecto comercial se trasladó hacia los terrenos de una antigua fábrica de cerámicos local. Esta modificación dejó libre una superficie ideal sobre uno de los corredores de acceso más transitados de la ciudad.

El ambicioso diseño arquitectónico proyecta una estructura de 40.000 metros cuadrados que se dividirá en cuatro o cinco plantas. El esquema financiero contempla que un inversor privado edifique el complejo a cambio de la explotación de su concesión.