EL NORTE NEUQUINO TRAE SUS CHIVITOS Y CORDEROS PARA EL DÍA DEL PADRE

Los vecinos de la capital neuquina tendrán una excelente oportunidad para adquirir alimentos típicos directamente de los crianceros del norte provincial. Esta feria comercial se desarrollará durante los días jueves y viernes en el Mercado Concentrador bajo la atenta coordinación de la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvu.

El subsecretario de Producción de la provincia, Marcelo Zuñiga, remarcó la importancia de potenciar el comercio regional justo antes de las celebraciones del Día del Padre. Las jornadas de venta directa abrirán sus puertas al público desde las 13:30 hasta las 17:30 horas en el predio habitual del mercado.

La oferta ganadera incluye piezas especialmente seleccionadas de chivito criollo a un valor de 160.000 pesos por cada unidad disponible. Por su parte, los corderos enteros se comercializarán a un precio fijo de 170.000 pesos, aceptándose tarjetas de crédito, débito y diversas modalidades de pago electrónico digital.

Los chivitos norteños pesan alrededor de once kilos y rinden aproximadamente para quince comensales en cualquier reunión familiar de fin de semana. También se ofrecerán exquisitos derivados artesanales como escabeches variados de carne caprina, conservas de cordero y frascos de ajo regional de excelente calidad alimenticia.

«Se generó un instrumento que permite a los productores vender animales de refugo y recibir un incentivo económico adicional aportado por la Provincia», detalló Zuñiga. Mediante este esquema de asistencia económica ya se canalizó con éxito la venta formal de más de seis mil cabezas menores de ganado. Asimismo, los pequeños productores lograron comercializar cerca de quinientos animales mayores entre vacunos y yeguarizos.

Finalmente, las autoridades provinciales recordaron que los plazos de inscripción para acceder al incentivo ganadero tradicional permanecerán abiertos hasta el próximo 30 de junio. Todos aquellos crianceros que completen los requisitos ambientales y comerciales obligatorios percibirán los correspondientes beneficios económicos durante la próxima temporada de primavera.