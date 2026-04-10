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EL PRECIO DE LA CARNE SIGUE EN ALZA Y ALERTAN POR EL IMPACTO EN EL CONSUMO

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El precio de la carne continúa en aumento y desde el sector comercial advierten que no hay señales de un freno en el corto plazo. La combinación de factores internacionales, costos internos y caída del poder adquisitivo genera un escenario complejo para consumidores y comerciantes.

La información surge de una entrevista realizada en AM740 La Carretera a José Luis Bunter, presidente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, quien analizó las causas del incremento y su impacto en la economía regional.

Bunter explicó que la fuerte demanda internacional influye directamente en el mercado interno. “Hay mucha demanda a nivel exportación y eso hace que, en cierta manera, se descuide el mercado interno”, afirmó, y señaló que los precios locales se acercan a los valores que se pagan en Europa o Estados Unidos.

Además, detalló que el aumento responde a múltiples factores. “Todo tiene un valor agregado con respecto al aumento de carne”, indicó, y mencionó el encarecimiento del combustible, los insumos y la logística. También advirtió que “conviene más vender hacia afuera que dentro del mercado interno”, lo que presiona aún más los precios.

En cuanto al consumo, remarcó un cambio en los hábitos de las familias. “Han cambiado el hábito de consumo, están comprando prácticamente lo más barato”, sostuvo, y ejemplificó que hoy las compras se reparten entre varias personas para poder afrontar el gasto. En ese contexto, alertó por el impacto social: “La situación está extremadamente compleja”, concluyó.

Cipolletti, 10 de abril del 2026.

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