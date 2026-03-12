EL PRO IMPULSA EDUCACIÓN FINANCIERA EN LAS ESCUELAS DE RÍO NEGRO

El bloque del PRO en la Legislatura de Río Negro volvió a presentar un proyecto para incorporar educación financiera en las escuelas, con el objetivo de que los estudiantes adquieran herramientas básicas para administrar recursos y comprender el funcionamiento del dinero.

La iniciativa fue explicada por el legislador Juan Martín durante una entrevista en la AM740, donde sostuvo que se trata de un tema que debería discutirse con urgencia dentro del sistema educativo. “Creemos que es una necesidad enorme de los chicos, sobre todo en la etapa secundaria, porque hoy tienen dificultades para manejar todo lo que tiene que ver con las finanzas”, afirmó.

Según explicó, el proyecto busca incluir contenidos que permitan a los estudiantes comprender conceptos básicos vinculados al ahorro, el crédito, el uso responsable del dinero y la planificación económica personal. Además, advirtió que la problemática también se relaciona con el crecimiento de la ludopatía entre jóvenes. “La ludopatía está haciendo estragos y tiene conexión directa con la educación financiera”, señaló.

Martín remarcó que esta propuesta ya fue aplicada en otras provincias del país. “La educación financiera ya es ley en un montón de provincias, por ejemplo en Chubut”, indicó, y planteó que Río Negro debería avanzar en el mismo sentido.

El legislador explicó que la iniciativa forma parte de un paquete más amplio de proyectos vinculados a la educación, entre los que también se incluyen propuestas sobre educación emocional y contenidos vinculados a nuevas tecnologías. “Son saberes que los chicos tienen que incorporar porque la realidad los impone”, sostuvo.

Finalmente, señaló que el objetivo es que el proyecto pueda ser tratado en comisión durante este año legislativo, aprovechando que no se trata de un período electoral. “Este debería ser el tiempo para discutir estos temas y avanzar en cambios profundos dentro de la educación”, concluyó.

Viedma, 7 de marzo de 2026.