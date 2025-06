EL PRO NEUQUINO SE SUMA A NEUQUINIZATE Y RESPALDARÁ A LOS CANDIDATOS DE FIGUEROA

El PRO de Neuquén definió su estrategia electoral y anunció que integrará el frente Neuquinizate en las elecciones de octubre, sin presentar listas propias. La confirmación fue realizada por Leticia Esteves, flamante presidenta del partido, en una entrevista con AM740, donde aseguró que la decisión representa un respaldo explícito a la gestión del gobernador Rolando Figueroa. “Volvemos a ser el primer espacio político que le dice a Rolo: vamos a acompañarte”, expresó con firmeza.

La decisión se tomó durante la asamblea en la que también se renovaron las autoridades del partido, unificadas en una lista de consenso. “Ya venimos trabajando con el gobernador desde 2023. Nuestros legisladores, concejales y funcionarios integran el equipo de gobierno”, afirmó Esteves, quien además subrayó que el PRO participa activamente en el desarrollo de políticas públicas provinciales y que el espacio encuentra en esta coalición su mejor representación.

Entre los logros que destacaron la sintonía con la actual administración, Esteves enumeró el ordenamiento del Estado, la tolerancia cero a la corrupción, la eliminación de los “ñoquis” y la sanción de la Ley de Ficha Limpia, iniciativas que, según recordó, el PRO había impulsado sin éxito en gestiones anteriores. También celebró la adhesión a la ley de narcomenudeo y el combate al narcotráfico. “Nos sentimos cómodos en un espacio donde hay diálogo y construcción de consensos”, sostuvo.

Consultada sobre la situación nacional, Esteves señaló que el PRO mantiene una postura de “responsabilidad institucional” con el gobierno de Javier Milei, al que apoyó legislativamente en leyes clave. Sin embargo, fue enfática al aclarar que eso no significa una alianza partidaria: “No vamos a migrar hacia La Libertad Avanza. Si algún dirigente decidió hacerlo, fue una decisión individual. Lo correcto sería que renuncien a la banca”.

Respecto del futuro del frente Neuquinizate, consideró que se trata de una coalición sólida con vocación de gobierno. “No será un partido político, pero sí una alianza de partidos que defiende a los neuquinos por encima de las grietas nacionales. Rolo ha logrado construir un equipo que prioriza la provincia y no las camisetas partidarias”, indicó, marcando distancia del MPN y reforzando la figura del actual gobernador como líder de un espacio plural.

Finalmente, Esteves valoró algunos puntos de la gestión nacional pero también criticó con claridad ciertas decisiones: “Coincido con ordenar el Estado y bajar la inflación, pero el retiro total de la obra pública no es viable”, dijo. Y concluyó: “Hay zonas donde los privados no van a llegar nunca. Allí el Estado tiene un rol que no puede abandonar”.

Neuquén, 3 de junio de 2025