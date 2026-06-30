EL RESCATISTA NEUQUINO LUIS ZÚÑIGA SE QUEDÓ SIN PERMISO LABORAL Y NO VIAJARÁ A VENEZUELA

El socorrista neuquino Luis Zúñiga, miembro activo de la Fundación Fénix, no formará parte de la comitiva humanitaria destinada a Venezuela. El especialista debió cancelar su participación debido a la imposibilidad de conseguir el permiso laboral correspondiente. La organización civil de rescate con sede en Mendoza había seleccionado al técnico para integrar el equipo de soporte.

Zúñiga se desempeña habitualmente como enfermero profesional dentro del dinámico sector de la industria hidrocarburífera regional. A pesar de sus esfuerzos por coordinar una licencia extraordinaria, la firma empleadora decidió no convalidar los días solicitados para el viaje. Lejos de polemizar, el voluntario comprendió la postura corporativa respecto a sus responsabilidades cotidianas en los yacimientos.

El operario de salud aceptó la determinación de la compañía y valoró su actual estabilidad económica. “Están en todo su derecho. Gracias a mi trabajo pude comprar todo el equipo y el material que tengo, así que debo cumplir con mis obligaciones laborales”, afirmó el rescatista.

El profesional cuenta con un extenso recorrido en catástrofes, habiéndose formado rigurosamente con la prestigiosa brigada mexicana Los Topos. Su experiencia incluye intervenciones críticas en diversas provincias argentinas y sucesivas convocatorias ante emergencias internacionales de gran magnitud, como lo fueron los devastadores terremotos ocurridos en México y Turquía.

El especialista aprovechó la oportunidad para visibilizar las complejas condiciones en las que operan los cuerpos de rescate independientes. Explicó que las brigadas de origen civil carecen de subsidios estatales permanentes para costear la costosa logística de traslado. A diferencia del personal militar o gubernamental, cada voluntario financia de su propio bolsillo los pasajes aéreos y la tecnología de supervivencia.

A pesar del trago amargo por la baja forzada, Zúñiga envió un mensaje de aliento hacia las poblaciones afectadas. El neuquino manifestó sus profundos deseos de una pronta recuperación para el territorio venezolano en este contexto de crisis. Asimismo, el enfermero resaltó la admirable perseverancia de sus colegas, quienes continúan recolectando insumos para concretar el viaje humanitario.

La Fundación Fénix deberá reorganizar su estructura técnica tras la sentida baja del experimentado paramédico. Los coordinadores agilizan los trámites burocráticos para asegurar el despegue del resto de la delegación en los próximos días.