EL TITULAR DE YPF ANTICIPÓ QUE LA COPA DAVIS LLEGARÍA A SUELO NEUQUINO

La provincia de Neuquén se encuentra ante la posibilidad concreta de convertirse en el próximo escenario de la Copa Davis. El anuncio preliminar surgió tras las declaraciones públicas del CEO de la petrolera YPF, Horacio Marin.

La confirmación se conoció durante una entrevista en un medio de transmisión digital. El directivo sorprendió a la audiencia con una afirmación contundente que rápidamente repercutió en el ámbito deportivo nacional. “La Copa Davis va a ser seguramente en Neuquén”, afirmó el presidente de la compañía hidrocarburífera.

El anuncio valida las versiones que vinculaban a la capital provincial con el evento de tenis más importante del mundo por equipos. Las negociaciones secretas de las últimas semanas finalmente salieron a la luz.

La propuesta comercial incluye ideas innovadoras para el ingreso de los deportistas al campo de juego. El patrocinio de la empresa petrolera estará fuertemente vinculado a la identidad productiva de la región patagónica. “Los jugadores van a entrar con el mameluco de YPF y se lo van a sacar como en la NBA. Lo van a usar los jugadores de la Selección argentina”, detalló el ejecutivo.

El tradicional estadio Ruca Che se perfila como la sede principal para albergar la competencia internacional. Los especialistas técnicos planean instalar una superficie de polvo de ladrillo bajo techo dentro del complejo.

Los partidos correspondientes al Grupo Mundial I se disputarían a mediados del mes de septiembre. La organización busca federalizar el torneo y sacarlo de la clásica centralidad de la provincia de Buenos Aires.