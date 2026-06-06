EL ÚLTIMO ADIÓS AL INDIO SOLARI SERÁ ESTE DOMINGO EN AVELLANEDA

Los seguidores del rock nacional afrontan un momento histórico tras confirmarse el escenario para despedir a Carlos Alberto “Indio” Solari. El último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo en Avellaneda. El Polideportivo Municipal “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, albergará el masivo homenaje público.

Miles de fanáticos de diversas provincias ya se movilizan hacia el microestadio situado sobre la avenida Mitre al 5000. La elección del predio bonaerense responde a razones estrictamente logísticas debido a la enorme concurrencia que se proyecta. Su cercanía con la estación ferroviaria de la Línea Roca facilitará el arribo directo desde la terminal de Constitución.

Asimismo, la amplitud de las arterias viales de la zona agilizará el ingreso vehicular y los rigurosos operativos de seguridad. El entorno del complejo deportivo posee extensas áreas verdes capaces de absorber las tradicionales concentraciones de las tribus ricotera. Esta infraestructura resulta indispensable para contener las largas esperas y las manifestaciones culturales espontáneas que caracterizan a sus fieles seguidores.

En paralelo, la Justicia avanzó rápidamente con los peritajes para esclarecer las circunstancias que rodearon el deceso del mítico artista. Fuentes judiciales confirmaron que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un Accidente Cerebro Vascular (ACV) de carácter no traumático. El primer informe médico descartó de forma categórica que el deceso estuviera vinculado a un ahogamiento en el domicilio.

“Los forenses no hallaron agua en sus pulmones”, detallaron voceros de la investigación en las últimas horas a la prensa. El músico se descompensó en su residencia de Parque Leloir, en el partido de Ituzaingó, mientras realizaba sus ejercicios habituales. El cuerpo médico forense determinó que la caída posterior en el sector de la pileta climatizada ocurrió tras el evento cerebral.

La sorpresiva partida del cantante generó una inmediata repercusión internacional y un sinfín de mensajes por parte de grandes personalidades. Inclusive, Lionel Messi se sumó formalmente a las sentidas expresiones de afecto dirigidas hacia la familia del compositor.