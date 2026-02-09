EL VIENTO SE ROBÓ EL PROTAGONISMO Y OBLIGÓ A LA SUSPENSIÓN DE LA FIESTA DE LA CONFLUENCIA

La 13° edición de la Fiesta de la Confluencia tuvo un desenlace abrupto. Lo que prometía ser una jornada histórica de música urbana en la ciudad de Neuquén se transformó en un manto de tierra. Con ráfagas que superaron los 70 kilómetros por hora, la seguridad de las miles de personas presentes se vio comprometida. Ante este panorama, las autoridades se vieron obligadas a tomar la drástica decisión de cancelar las actividades programadas para la última noche.

El fenómeno climático comenzó a manifestarse de forma violenta durante la presentación de Tizishi. Mientras la artista deleitaba al público, el cielo se oscureció por la tierra y un apagón masivo dejó al escenario principal en silencio. A pesar de los esfuerzos técnicos y de un breve retorno de la energía eléctrica que ilusionó a los asistentes, la intensidad de las ráfagas no dio tregua. Tan fuerte fueron las ràgafas de viento que las estructuras de sonido y pantallas comenzaran a oscilar peligrosamente ante la mirada de los presentes.

La decepción fue palpable entre los miles de fanáticos que habían soportado una tarde de calor extremo para ver a sus ídolos. Los shows de La Joaqui, Dillom y Trueno, que representaban el plato fuerte de esta entrega de la Fiesta de la Confluencia, quedaron suspendidos hasta nuevo aviso. Los conductores del evento, tras recibir las directivas de Defensa Civil y los organizadores, comunicaron por los altoparlantes que la prioridad absoluta era la integridad física de las familias y jóvenes que colmaban el predio frente al río Limay.

Antes del anuncio oficial de la suspensión total, la organización ya había comenzado a desmantelar sectores críticos. Se inhabilitaron los juegos mecánicos, las sillas voladoras y las actividades en el escenario alternativo Limay. La orden fue clara: evacuar de manera ordenada.

A pesar de la bronca lógica de quienes viajaron desde distintas localidades para vivir la Fiesta de la Confluencia, la retirada se realizó de forma lenta pero constante. La visibilidad era casi nula en algunos sectores debido al polvo, y la Policía de Neuquén desplegó un operativo especial para evitar incidentes mayores. La resignación se apoderó del ambiente mientras los asistentes abandonaban el predio, protegiéndose los ojos y el rostro de los embates del temporal.

Reprogramación

Finalmente, el municipio solicitó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer el destino de las entradas y las posibles nuevas fechas de los espectáculos. La organización destacó que, pese a los daños materiales menores, no se registraron heridos de gravedad durante la evacuación.