ELECCIONES 2027: FIGUEROA CONTEMPLA ELECCIONES PROVINCIALES EN AGOSTO

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó este miércoles un masivo encuentro político en el Club Alemán. La reunión convocó a intendentes, presidentes de comisiones de fomento y diputados oficialistas. El eje central del debate estuvo puesto en el armado de la estrategia electoral hacia el año 2027.

La cumbre sectorial funcionó como un espacio clave para consolidar el frente político gobernante. Con la única ausencia del jefe comunal de Cutral Co, la dirigencia neuquina se alineó detrás del liderazgo de Figueroa. El mandatario buscó coordinar las bases territoriales para blindar la gobernabilidad en toda la provincia.

El calendario electoral en debate

Durante su discurso, el titular del Ejecutivo provincial analizó los posibles escenarios para las próximas elecciones. El gobernador compartió su intención de convocar a los comicios provinciales entre los meses de junio y agosto. Su preferencia se inclina por el octavo mes del año, supeditado a las decisiones del escenario nacional.

Esta proyección temporal depende directamente de la posible suspensión de las PASO por parte del Congreso de la Nación. Figueroa utiliza esta previsión para planificar los tiempos políticos locales con rigurosa antelación. La estrategia busca unificar criterios ante una inminente reforma de las reglas de juego electorales a nivel federal.

El mandatario también vinculó el éxito electoral con el histórico plan de infraestructura que lleva adelante su gestión. Detalló que la provincia proyecta alcanzar las 1.000 obras activas gracias a una inversión anual de 1.000 millones de dólares. Según sus palabras, esta transformación del territorio neuquino será la principal carta de presentación ante la ciudadanía.

Finalmente, el gobernador buscó diferenciar su modelo de gestión de los registros de las administraciones anteriores. Su discurso cerró con una fuerte arenga sobre el impacto de la inversión pública actual en las distintas localidades. “Nunca antes en la historia de la provincia se hizo esto”, concluyó con firmeza Figueroa ante su tropa.