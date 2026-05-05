ELECCIONES EN EL SINDICATO DE CAMIONEROS DE RÍO NEGRO: GUSTAVO SOL RECIBIÓ UN CONTUNDENTE APOYO

El Sindicato de Camioneros de Río Negro concluyó su proceso electoral con un respaldo contundente hacia la figura de Gustavo Sol. Los comicios se desarrollaron durante las jornadas del 29 y 30 de abril en toda la provincia.

Los resultados finales otorgaron a la conducción un contundente 85,3% de los votos emitidos por los afiliados rionegrinos. Esta cifra consolida el liderazgo de Sol para el período comprendido entre los años 2026 y 2030. La jornada electoral transcurrió con normalidad en las distintas sedes y puntos de votación habilitados.

Sol encabezó la única lista oficial que se presentó. A pesar de no tener oposición, la masiva concurrencia a las urnas validó la gestión realizada hasta la fecha. El gremio destacó la importancia de mantener la cohesión interna frente a los desafíos venideros.

Tras conocerse los datos del escrutinio, el Secretario General se dirigió a la familia camionera con un mensaje de gratitud. El dirigente subrayó que el acompañamiento en las urnas es un motor para profundizar las políticas de bienestar. La transparencia del proceso reforzó la legitimidad de la nueva comisión directiva electa.

“Se vienen 4 años de trabajo muy duro para seguir mejorando los servicios y la vida de cada afiliado”, expresó Sol. Sus palabras trazaron una hoja de ruta centrada en la expansión de los beneficios sociales para los trabajadores. El enfoque principal será el fortalecimiento de la infraestructura y la asistencia directa.

Desde el sindicato resaltaron que la unidad es la herramienta fundamental para defender los derechos laborales en el contexto actual. El compromiso asumido busca no solo mantener lo logrado, sino también ampliar la cobertura en salud y recreación. La mutual del gremio también tendrá un rol protagónico en esta nueva etapa de gestión.

Con este triunfo, se inicia formalmente el primer mandato completo de esta conducción. Los trabajadores celebraron el cierre de los comicios con un fuerte sentido de pertenencia a la organización. La victoria del 85,3% marca un precedente histórico para el sindicalismo de transporte en la región patagónica.