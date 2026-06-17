ELON MUSK MIRA AL SUR: NEUQUÉN EN EL RADAR DE INVERSIONES DE TESLA

El gigante automotriz y energético Tesla oficializó su desembarco en Argentina con planes de fuerte impacto para la Patagonia. La compañía liderada por Elon Musk designó a Joaquín Lizarralde como gerente nacional para coordinar las operaciones locales. La estrategia inicial no prioriza la venta de vehículos, sino el desarrollo de infraestructura y proyectos energéticos clave.

La provincia de Neuquén se posiciona como el eje central de las negociaciones más ambiciosas entre la firma internacional e YPF. Ambas empresas evalúan la construcción de un mega centro de datos en territorio neuquino. La iniciativa tecnológica requiere una alianza estratégica con la subsidiaria YPF Luz para garantizar el funcionamiento operativo.

La energía para abastecer este complejo provendrá directamente del gas generado en los yacimientos de la zona. Para avanzar con el diseño técnico, una delegación oficial de la corporación norteamericana arribará a Neuquén durante el próximo mes de julio. El objetivo principal es concretar el marco regulatorio y comercial en el corto plazo.

Los directivos evalúan incluir esta inversión dentro del régimen de incentivos para grandes capitales que impulsa el Gobierno nacional. El proyecto del centro de datos aspira a ingresar al denominado Súper RIGI parlamentario. Fuentes cercanas a la negociación señalaron que “la idea es firmar un acuerdo en los próximos meses” para consolidar el despliegue.

El plan integral abarca también la instalación de una red federal de estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos. YPF aportará inicialmente diecisiete puntos de expendio ubicados en nodos urbanos y rutas estratégicas hacia el segundo semestre. La planificación contempla un corredor patagónico específico que unirá diferentes localidades hasta llegar al extremo sur del continente.

El interés de la corporación en la región responde a variables comerciales y a una marcada disputa geopolítica global. La presencia de capitales provenientes de China en Sudamérica aceleró la toma de decisiones de la firma estadounidense. El control de recursos y la conectividad en áreas petroleras resultan fundamentales para la compañía tecnológica.

El nuevo representante local cuenta con una trayectoria de doce años en plataformas digitales y el sector de movilidad regional. Lizarralde afirmó en su presentación que se especializa en “entornos de startups de diferentes tamaños y etapas” operativas. Su gestión inmediata será articular los permisos provinciales para habilitar la infraestructura proyectada.

Las conversaciones paralelas incluyen la provisión de grandes sistemas de almacenamiento energético mediante baterías de respaldo para las redes nacionales. Estos equipos buscan asegurar el suministro ante picos de demanda eléctrica en áreas críticas del país. La delegación técnica definirá en su visita a suelo neuquino los detalles finales del plan.