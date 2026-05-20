EN AÑELO RECLAMAN PROTECCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y MENOS IMPUESTOS PARA LAS PYMES

Las cámaras CEISA y CEIPA, el sindicato UOCRA y la intendencia de Añelo convocaron a una asamblea de emergencia. Las entidades se reunieron este martes a las 11:00 horas en las instalaciones del Hotel Shale. Las autoridades locales intentan frenar el deterioro del mercado laboral y la abrupta caída de las obras civiles.

El intendente Fernando Banderet y el dirigente de la UOCRA, Juan Carlos Levi, encabezaron la mesa de diálogo sectorial. La iniciativa respondió directamente a un escenario de recesión interna que contrasta con el éxito macroeconómico de la provincia. Los representantes comunitarios exigieron medidas proteccionistas urgentes ante la creciente desocupación en el sector de la construcción.

Los informes financieros revelaron que la cuenca neuquina produjo más de 610 mil barriles diarios de petróleo. Esta cifra representó un salto interanual superior al 32% en la extracción de crudo no convencional. El yacimiento concentró la mayor parte del suministro energético que abasteció a la República Argentina.

Por su parte, la producción gasífera superó los 101 millones de metros cúbicos por jornada. Las operadoras obtuvieron márgenes de ganancia excepcionales debido a los bajísimos costos de perforación y al precio de venta regional. En paralelo, la petrolera estatal YPF avanzó con las obras de los grandes oleoductos de exportación.

“Observamos que, pese a este crecimiento extraordinario y al aumento sustancial de la rentabilidad del sector, no se ha producido un incremento proporcional en la contratación de empresas locales”, denunció el empresariado. Las pymes locales perdieron contratos frente a competidoras de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

El conflicto principal radicó en las asimetrías de costos que generó el pago del beneficio por zona desfavorable. Las empresas foráneas evadieron estas regulaciones salariales vigentes, compitiendo de manera desleal en las licitaciones privadas. Además, el sindicato denunció una preocupante falta de fiscalización del gobierno neuquino sobre el personal que arribó desde el norte del país.

Ante el complejo panorama, los sectores coincidieron en solicitar rebajas impositivas inmediatas a la provincia. El petitorio exigió la disminución de tasas municipales y la creación de un registro obligatorio de proveedores regionales. Las pymes locales reclamaron conocer de antemano los planes de inversión de las multinacionales petroleras.

La mesa multisectorial buscó consolidar un marco regulatorio que protegiera el capital regional frente a la ola migratoria corporativa. El objetivo final de la jornada fue condicionar el otorgamiento de licencias ambientales a la contratación de mano de obra nativa. La dirigencia empresarial sostuvo que el desarrollo energético requiere sustentabilidad y un verdadero arraigo territorial.